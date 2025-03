Tutti i milioni distribuiti dalla nuova Champions League

La nuova Champions League entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta, in cui l’Inter sarà l’unica rappresentante italiana agli ottavi di finale. La squadra di Simone Inzaghi, che affronterà agli Ottavi il Feyenoord ha l’obiettivo di proseguire il cammino nella competizione e per le quote vincente Champions League i neroazzurri sono tra i team più accreditati. Il Real Madrid è il principale favorito con una quota di 4,50, ma a stretto giro ci sono Barcellona a 5,50, Arsenal e Liverpool, entrambe a 6,50, Bayern Monaco a 8,00, e poi l’Inter, valutata a 10,00. Più distanziati il Paris Saint-Germain (13,00) e l’Atletico Madrid (23,00).

Questo scenario conferma il grande equilibrio della competizione, con diverse squadre che ambiscono al trofeo più prestigioso d’Europa. Oltre all’aspetto sportivo però, la nuova formula della competizione si sta rivelando molto remunerativa per i club partecipanti. L’eliminazione ai playoff di Juventus e Milan ha ridotto la presenza italiana, ma le nuove modalità di distribuzione dei premi UEFA hanno comunque garantito introiti significativi alle squadre coinvolte.

Per quanto riguarda i ricavi, la Juventus ha ottenuto circa 69,3 milioni di euro dalla sua partecipazione alla Champions, di cui 64,1 milioni provenienti dai premi UEFA e 5,2 milioni dagli incassi dello stadio. Un risultato significativo nonostante l’eliminazione nella fase iniziale. Anche l’Inter ha beneficiato del nuovo format, con una stima di circa 90 milioni di euro incassati fino a questo punto, cifra destinata a crescere con l’avanzare della competizione e i ricavi da botteghino.

L’Atalanta, pur non qualificandosi alla fase a eliminazione diretta, ha registrato entrate per circa 59,8 milioni di euro grazie alla Champions League, contribuendo a un fatturato semestrale di 216,7 milioni e a un utile netto di 65,4 milioni. Questi numeri dimostrano come la partecipazione alla massima competizione europea possa incidere in maniera significativa sui bilanci societari, anche senza un cammino particolarmente lungo nel torneo.

Con l’inizio degli ottavi di finale, l’attenzione si sposta ora sul campo. L’Inter cercherà di rappresentare al meglio il calcio italiano e di proseguire in un cammino che, oltre al prestigio, potrebbe garantire ulteriori introiti fondamentali per il club. L’attesa cresce, così come l’interesse per una Champions League che si conferma sempre più avvincente ed economicamente redditizia.