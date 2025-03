Divisione Regionale 1: sconfitta per la Zannella. Ha riposato il Basket Cefalù

Divisione Regionale 1 – Qualificazione: Il punto sulla 9ª giornata di ritorno

La nona giornata di ritorno della Divisione Regionale 1 ha regalato emozioni e conferme, delineando sempre più chiaramente la lotta per le prime posizioni. In questo turno, il Basket Cefalù ha osservato un turno di riposo, mentre l’ASD Zannella Basket ha subito una battuta d’arresto contro Pallacanestro Barcellona. Ecco il resoconto delle sfide disputate.

Risultati del 2 marzo 2025:

POL. DIL. VIRTUS TRAPANI – A.S.D. PANORMUS C.F.G. 71 – 66 Virtus Trapani conferma la propria forza casalinga con una vittoria sofferta su Panormus. Il successo consente ai trapanesi di restare in vetta a pari punti con Ribera Knights Basketball, mentre Panormus rimane a centro classifica, ancora in corsa per migliorare la propria posizione.

GREEN BASKET 99 – Multimedica Basket Erice 81 – 63 Green Basket ottiene una vittoria netta su Multimedica Basket Erice, confermando la propria superiorità contro l'ultima in classifica. Per Erice, la stagione si complica ulteriormente con la tredicesima sconfitta in quindici partite.

PATTI BASKET – Ribera Knights Basketball 69 – 84 Ribera Knights prosegue la sua corsa al vertice con un convincente successo esterno su Patti Basket. Grazie a questa vittoria, la squadra di Ribera mantiene il primato in classifica, mentre Patti Basket resta in penultima posizione con poche speranze di risalita.

ASD Zannella Basket – A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLONA 77 – 86 Zannella Basket si arrende in casa contro Pallacanestro Barcellona in una partita combattuta ma che ha visto gli ospiti avere la meglio nel finale. Con questa sconfitta, Zannella Basket rimane in quinta posizione, mentre Barcellona consolida il quarto posto.

Classifica aggiornata (semplificata):

Ribera Knights Basketball – 24 punti POL. DIL. VIRTUS TRAPANI – 24 punti BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. – 22 punti A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON – 16 punti ASD Zannella Basket – 14 punti A.S.D. PANORMUS C.F.G. – 14 punti GREEN BASKET 99 – 10 punti PATTI BASKET – 8 punti Multimedica Basket Erice – 4 punti

Analisi della classifica

Con questa giornata, Ribera Knights e Virtus Trapani mantengono il comando della classifica a quota 24 punti, mentre il Basket Cefalù, pur non giocando, resta in scia con 22 punti. Pallacanestro Barcellona consolida la quarta posizione, distanziandosi dal gruppo di centro classifica dove Zannella Basket e Panormus si contendono la quinta piazza. In coda, Green Basket allunga su Patti Basket, mentre Multimedica Basket Erice sembra ormai condannata all’ultima posizione.

La corsa al vertice resta apertissima, con Ribera, Virtus Trapani e Cefalù pronti a giocarsi la promozione nelle prossime decisive sfide.