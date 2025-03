Questa l’agenda pastorale settimanale del Vescovo di Cefalù. In mezzo alla gente

AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO GIUSEPPE MARCIANTEDiocesi di Cefalù – Settimana dal 3 al 9 marzo

Anche questa settimana, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, sarà impegnato in un ricco programma di appuntamenti pastorali e liturgici, toccando diverse realtà della diocesi.

Lunedì 3 marzoAlle ore 11.30 il Vescovo si recherà a Petralia Soprana, presso la Chiesa di Santa Maria di Gesù, per una visita al cantiere di restauro. Un’occasione per verificare i progressi dei lavori e sottolineare l’importanza della conservazione del patrimonio artistico e spirituale della comunità.

Mercoledì 5 marzo Alle ore 18.00, nella maestosa Basilica Cattedrale di Cefalù, Monsignor Marciante presiederà la Celebrazione Eucaristica del Mercoledì delle Ceneri, rito che segna l’inizio del tempo quaresimale, momento forte di riflessione e conversione per tutta la comunità.

Giovedì 6 marzo La mattinata sarà dedicata all’incontro con gli studenti: alle ore 11.00, presso il Salone Sansoni dell’Episcopio di Cefalù, il Vescovo accoglierà gli alunni dell’Istituto Comprensivo “N. Botta” di Cefalù, offrendo loro un momento di dialogo e riflessione.

Venerdì 7 marzo Dalle ore 09.00, il Vescovo sarà disponibile per le udienze presso l’Episcopio di Cefalù. In serata, alle ore 19.00, presso il Salone Sansoni dell’Episcopio, guiderà un incontro in preparazione alla Quaresima con la Cooperativa Sociale Il Segno, realtà impegnata nel sociale e nell’accompagnamento delle persone in difficoltà.

Sabato 8 marzo Alle ore 10.00, presso la Chiesa Auditorium Maria SS.ma Annunziata di Cefalù, si terrà l’Assemblea Sinodale, un momento di condivisione e confronto ecclesiale. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, Monsignor Marciante sarà a Polizzi Generosa, nella Chiesa di San Giovanni di Dio, per la Celebrazione Eucaristica in onore del santo.

A seguire, alle ore 19.45, il Vescovo si sposterà a Scillato, presso il Centro Sociale, per la presentazione della Mostra Fotografica “Donne di Scillato”, curata dall’Unità Pastorale Sinodale Diocesana di Collesano, Scillato e Piano Zucchi, un omaggio alla figura femminile nella comunità locale.

Domenica 9 marzo Alle ore 11.30, nella Basilica Cattedrale di Cefalù, Monsignor Marciante presiederà la Celebrazione Eucaristica della Redditio Symboli per i Cresimandi, un momento significativo per i giovani che si preparano a ricevere il Sacramento della Confermazione.

Una settimana intensa, caratterizzata da incontri, celebrazioni e momenti di profonda comunione ecclesiale, che confermano l’attenzione del Vescovo Marciante verso la comunità diocesana e il suo cammino spirituale.