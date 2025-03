Salvatore Di Francesca: il pioniere del cinema e della fotografia a Cefalù

Salvatore Di Francesca, nato il 27 ottobre 1883 a Cefalù, è stato una figura di grande rilievo nella cultura siciliana del XX secolo. Figlio di Giuseppe Di Francesca, fabbriciere, e di Filomena Maranto, appartenente a una famiglia di ceto medio-borghese, Salvatore ha saputo coniugare il suo spirito creativo e la sua passione per la scienza in un’epoca di profondi cambiamenti sociali e culturali. La sua carriera ha attraversato diversi ambiti, dalla fotografia al cinema, lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale di Cefalù e non solo. Con l’invenzione dei fratelli Lumière che stava appena iniziando a farsi conoscere in Italia, Salvatore ha portato per la prima volta il cinema in una piccola cittadina siciliana, regalando ai suoi concittadini un’esperienza che avrebbe segnato profondamente il loro immaginario collettivo. La sua visione innovativa ha creato un legame tra la tradizione e la modernità, influenzando le generazioni future, e rendendolo una delle personalità più importanti della cultura cefaludese del Novecento.

La Cefalù di fine Ottocento, quando Salvatore Di Francesca è nato, era un borgo diviso tra la vita marittima e quella agricola, con una forte componente di tradizione e conservatorismo. La famiglia Di Francesca, sebbene di estrazione borghese, non apparteneva alla nobiltà terriera, ma si distinse per l’intraprendenza commerciale e artigianale. In un contesto socioeconomico ancora legato a un’economia prevalentemente rurale, Salvatore si distinse fin da giovane per la sua curiosità intellettuale e la passione per la sperimentazione. Nonostante la sua formazione scolastica fosse limitata alla licenza elementare, il giovane Di Francesca sviluppò una solida preparazione da autodidatta, esplorando diversi campi del sapere, dall’astronomia alla numerologia, passando per l’erboristeria. La sua mente analitica si rifletteva nel suo approccio alla fotografia, una disciplina in fase di nascita, che univa l’arte alla scienza, in particolare nella ricerca delle leggi dell’ottica e del viraggio delle immagini. Questo spirito di autodidatta e di esploratore instancabile lo rendeva un uomo in costante ricerca di nuovi orizzonti, sia nelle arti visive che nella comprensione del

mondo che lo circondava.

Salvatore Di Francesca ha rappresentato un esempio di come la curiosità intellettuale e l’autosufficienza culturale possano dare vita a carriere straordinarie, anche partendo da una formazione non accademica. Sebbene non avesse frequentato scuole superiori, la sua tenacia nell’approfondire le proprie conoscenze lo spinse ad abbracciare la fotografia e il cinema, due dei mezzi espressivi più significativi del suo tempo. La sua capacità di comprendere la scienza dietro la fotografia, unita alla sua creatività naturale, lo rese rapidamente uno dei migliori ritrattisti della sua città e uno degli esperti più rispettati nel campo dell’illuminazione naturale.

Un inizio tra arte e scienza

Salvatore Di Francesca si avvicinò alla fotografia durante gli anni giovanili, ma fu solo con la sua scelta di dedicarsi a questo mestiere che la sua passione per l’arte visiva trovò una concreta realizzazione. La sua formazione non fu convenzionale, ma si basò su un intenso studio autodidatta che lo portò a diventare un esperto nel trattamento delle immagini e nell’uso della luce naturale, un aspetto che divenne il marchio di fabbrica delle sue fotografie. La sua passione per l’ottica e per la scienza delle immagini si combinava perfettamente con la sua sensibilità artistica, permettendogli di creare scatti che non solo documentavano la realtà ma ne esprimevano anche la bellezza nascosta. Con il passare degli anni, la sua fotografia divenne sempre più apprezzata, non solo per la tecnica impeccabile, ma anche per la capacità di cogliere l’essenza dei soggetti e dei momenti che ritraeva. I suoi ritratti, che univano arte e scienza, catturavano con rara maestria la luce naturale, un aspetto che divenne il suo marchio distintivo. La luce, con i suoi giochi di ombre e chiaroscuri, non era solo un mezzo per fare fotografia, ma un linguaggio che Salvatore conosceva e utilizzava in modo ineguagliato.

Nel 1909, Salvatore acquisì la licenza di cinematografaro e rilevò un locale cinematografico in via Corte a Cefalù, che presto trasferì in via Umberto I, dove fondò il Cinema Excelsior. Questo passo segnò l’inizio di una lunga carriera che lo avrebbe visto protagonista della scena cinematografica locale, dove le sue proiezioni avrebbero portato il fascino delle immagini in movimento a un pubblico che fino ad allora non aveva avuto accesso a tale forma d’arte. Salvatore, infatti, era molto più di un semplice proiettore di film; egli rappresentava una vera e propria finestra sul mondo per la sua comunità, che poteva finalmente vivere l’esperienza collettiva del cinema. Il suo approccio al cinema non si limitava solo alla proiezione di film, ma cercava di rendere ogni spettacolo un’esperienza immersiva, che fosse un incontro tra la cultura locale e quella mondiale.

Durante la Prima Guerra Mondiale, Salvatore fu chiamato alle armi e prestò servizio in un proiettificio a Avola (SR), dove conobbe la sua futura moglie, Angelina Patanè. La sua vita professionale non subì una pausa, e il ritorno a Cefalù nel 1919 segnò l’inizio di una fase di consolidamento della sua attività cinematografica. Salvatore non si limitò a gestire il Cinema Excelsior ma, grazie al suo spirito intraprendente, iniziò a coinvolgere la comunità in una serie di eventi culturali, dal cinema alle performance di varietà, teatro e magia. Ebbe in affidamento il Teatro Comunale di Cefalù, dove il cinema si mescolava con spettacoli dal vivo, creando un luogo di aggregazione culturale che sarebbe stato fondamentale per la vita cittadina. La sua capacità di combinare l’arte della fotografia con il cinema lo rese un personaggio centrale nella cultura cefaludese, con il suo cinema che fungeva da punto di riferimento per l’intrattenimento e l’educazione di tutta la popolazione.

La rinascita del cinema e della cultura

La sua carriera proseguì con successo, anche se non senza difficoltà. Con l’avvento del cinema sonoro, Salvatore affrontò le sfide tecniche legate all’introduzione di nuove tecnologie e all’adattamento delle sue strutture. Tuttavia, la sua visione lungimirante lo portò a trasformare il Cinema Excelsior in uno dei centri più importanti per il cinema in Sicilia. Nel 1931, aprì una nuova sede in corso Ruggero, e il suo impegno verso il cinema divenne ancora più forte. Non solo gestiva il cinema, ma, grazie alla sua passione per l’arte fotografica, raccolse numerose affissioni cinematografiche e creò un archivio che sarebbe poi divenuto noto in ambito internazionale. Il suo archivio, tuttora custodito dalla famiglia, è una testimonianza viva della sua dedizione alla cultura e al cinema. Nel corso degli anni, Salvatore Di Francesca divenne una figura di riferimento per l’intera comunità culturale di Cefalù, e le sue fotografie, che testimoniavano eventi significativi della città, sono state esposte in numerosi musei e gallerie. Le mostre, come quelle curati dall’architetto Pasquale Culotta e dall’architetto Salvatore Culotta, non solo celebravano il suo lavoro, ma lo consolidavano come uno dei più importanti esponenti della cultura visiva locale.

A livello personale, Salvatore Di Francesca era un uomo di pochi amici ma molto legato a chi lo circondava. Tra le sue amicizie più importanti vi furono quella con la scrittrice Eva Zona, che era anche nipote dello storico Adolfo Amodeo, e con il signor Francesco Barbera, che condivideva con lui momenti di svago e cultura. Nonostante la sua indole solitaria, Salvatore coltivò profondi legami affettivi e intellettuali, che lo segnarono per tutta la vita. Il suo matrimonio con Angelina, la sua compagna di vita e di lavoro, fu un pilastro della sua esistenza. La loro collaborazione nella gestione del Cinema Excelsior era il cuore pulsante della sua attività. La morte di Angelina, avvenuta nel 1963, rappresentò una svolta nella vita di Salvatore. Il suo avvicinamento alla fede cristiana negli anni successivi si rivelò un modo per affrontare il dolore e per dare un significato alla sua solitudine. La sua fede cristiana gli permise di trovare un conforto nelle sue riflessioni esistenziali e lo spinse a vivere gli ultimi anni con una visione più pacificata della vita.

Eredità culturale e impatto duraturo

L’eredità di Salvatore Di Francesca è tuttora viva attraverso la sua famiglia e la continua attività del Cinema. La sua capacità di integrare la cultura cinematografica con quella fotografica ha contribuito a trasformare Cefalù in un centro di riferimento per la cultura visiva. Sebbene la comunità cefaludese non gli abbia dedicato ufficialmente un riconoscimento pubblico, il suo archivio fotografico e cinematografico continua ad essere una risorsa fondamentale per studiosi, storici e appassionati. Le mostre che hanno esposto le sue fotografie e il suo contributo alla cultura del cinema sono state un tributo alla sua visione e al suo spirito innovativo. La figura di Salvatore Di Francesca continua a ispirare le nuove generazioni di cineasti e fotografi, che vedono in lui un precursore, capace di portare la magia del cinema in un piccolo angolo della Sicilia, dove la cultura visiva ha avuto un impatto profondo e duraturo.

Salvatore ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo impegno nella cultura cinematografica. Tra questi, nel 1961, gli fu conferita la Medaglia d’Oro Anziani del Cinema e il titolo di Cavaliere della Repubblica, un onore che testimonia il suo straordinario contributo al mondo del cinema. Questi riconoscimenti non solo celebrano il suo lavoro nel cinema, ma anche l’importanza del suo archivio fotografico, che continua a raccontare la storia di una Sicilia che stava cambiando e di un uomo che ha contribuito a renderlo moderno attraverso la sua arte e la sua passione.

Un uomo di pensiero e di fede

Nonostante la sua carriera sia stata segnata da un approccio scientifico e razionale, Salvatore Di Francesca visse anche una fase di profonda ricerca spirituale. Dopo la morte della sua amata Angelina, Salvatore si avvicinò maggiormente alla fede cristiana, cercando risposte alle domande esistenziali che lo avevano sempre accompagnato. La sua fede lo consolò nella solitudine degli ultimi anni della sua vita, e Salvatore morì il 23 aprile 1967, raggiungendo la sua compagna nell’aldilà, come lui stesso sperava. La sua morte segnò la fine di un’epoca per Cefalù, ma la sua memoria vive attraverso l’archivio fotografico e cinematografico, che continua a raccontare la storia di un uomo che ha contribuito a plasmare la cultura visiva della sua città e del suo tempo.

Salvatore Di Francesca è stato un uomo che ha saputo guardare avanti, portando la magia del cinema in una piccola città siciliana e trasformandola in un punto di riferimento culturale per tutta la regione. La sua eredità, custodita dalla famiglia e nel suo archivio, è una testimonianza dell’importanza della cultura e della passione nel cambiare le comunità. Con il suo approccio innovativo e il suo spirito curioso, Salvatore ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Cefalù, che continuerà a vivere attraverso le generazioni future. La sua influenza non si è limitata alla Sicilia, ma ha toccato profondamente il mondo del cinema e della fotografia, ispirando molti e influenzando in modo significativo la cultura visiva del Novecento.