Festa a Cefalù per Zoe Saldana: l’Oscar e il legame con la cittadina normanna

La vittoria di Zoe Saldana agli Oscar 2025 come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Emilia Pérez ha emozionato non solo Hollywood, ma anche l’Italia, e in particolare la splendida Cefalù. L’attrice di origine domenicana, nota per ruoli iconici in Avatar e Guardiani della Galassia, ha legato il suo successo a un ricordo speciale legato a questa località siciliana. Durante la produzione della serie From Scratch, una delle più recenti produzioni internazionali di Netflix, Saldana ha girato proprio a Cefalù, in particolare a Sant’Ambrogio, regalando una testimonianza di amore per la Sicilia e per la fusione di culture che il suo personaggio rappresenta. Nel video che pubblichiamo ci sono alcune scene con delle comparse di attori e attrici cefaludesi.

Zoe Saldana e l’Oscar per “Emilia Pérez”

L’attrice ha conquistato il cuore del pubblico e della critica con la sua interpretazione nel dramma musicale Emilia Pérez, che racconta la storia di un avvocato messicano, disilluso dalla vita e dalla sua stessa esistenza. La sua performance, che l’ha vista impegnata in un ruolo complesso e intenso, le ha fruttato l’ambito premio come miglior attrice non protagonista. Durante la cerimonia, Zoe ha celebrato le donne e la sua storia personale di figlia di immigrati, rivendicando con orgoglio le sue radici dominicane e il cammino difficile che l’ha portata a raggiungere un traguardo così importante. In lacrime, ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto.

Il legame con la Sicilia e “From Scratch”

Ma oltre al suo impegno sul grande schermo, Zoe Saldana ha anche un legame speciale con la Sicilia. Nel 2023, ha preso parte alla serie From Scratch di Netflix, girata in diverse location italiane, tra cui Cefalù. La serie, tratta dal libro di memorie best seller di Tembi Locke, racconta la storia di una donna afroamericana che si innamora di un chef siciliano mentre studia a Firenze. La sua vita si trasforma in un intreccio di culture apparentemente opposte, ma che si fondono in un amore che supera ogni barriera. Questo racconto, ricco di emozioni e di speranza, ha trovato nella Sicilia uno dei suoi palcoscenici più suggestivi.

Una carriera segnata da successi e ruoli iconici

Zoe Saldana, che ha iniziato la sua carriera come ballerina, si è imposta al pubblico con film come Il ritmo del successo e Crossroads – Le strade della vita. La sua carriera è esplosa con ruoli memorabili in film come Star Trek e Avatar, che l’hanno trasformata in una delle attrici più ricercate di Hollywood. La sua abilità di interpretare ruoli complessi e diversificati, dal personaggio di Uhura in Star Trek a Neytiri in Avatar, le ha permesso di entrare nell’immaginario collettivo, ottenendo anche il riconoscimento per la sua capacità di rappresentare personaggi multiculturali e universali.

Il discorso di Zoe: un messaggio di speranza e inclusione

Quando Zoe ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista, il suo discorso ha avuto un valore profondo e politico. La Saldana, che è la prima attrice di origine dominicana a vincere un Oscar, ha celebrato non solo la sua vittoria personale, ma anche quella delle donne e di tutti coloro che vengono da esperienze di immigrazione e difficoltà. Il suo messaggio ha suscitato grande emozione tra il pubblico, che l’ha applaudita con calore. Tuttavia, il suo discorso ha anche suscitato qualche polemica, in quanto non ha fatto riferimento alla candidata transgender Karla Sofia Gascon, che era in corsa per l’Oscar come miglior attrice.

Zoe Saldana ha dimostrato di essere una delle attrici più talentuose e versatili del panorama cinematografico internazionale. La sua vittoria agli Oscar non solo conferma il suo straordinario talento, ma celebra anche il suo impegno per la diversità e l’inclusione nel mondo del cinema. Con la sua carriera in continua ascesa e nuovi progetti all’orizzonte, la Saldana si conferma una delle icone più influenti di Hollywood. Il suo legame con la Sicilia, inoltre, aggiunge un ulteriore capitolo affascinante alla sua già ricca storia professionale. Chi sa quali altri successi e ruoli straordinari ci riserverà in futuro!