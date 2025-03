Solo un pari tra la Polisportiva Lascari Cefalù e la Supergiovane Castelbuono

ECCELLENZA SICILIANA: ANALISI DELLA GIORNATA

Un altro weekend di grande calcio in Eccellenza Siciliana, con risultati che rafforzano le posizioni di vertice e accendono la lotta per la salvezza. Ecco il resoconto delle gare e l’analisi della classifica.

Risultati della 24ª giornata

Castellammare Calcio 94 – Athletic Club Palermo 1-4

Vittoria schiacciante della capolista Athletic Club Palermo, che conferma il proprio dominio in campionato con una prova di forza sul campo del Castellammare Calcio 94. La squadra di Palermo allunga il vantaggio sulle inseguitrici.

Vittoria schiacciante della capolista Athletic Club Palermo, che conferma il proprio dominio in campionato con una prova di forza sul campo del Castellammare Calcio 94. La squadra di Palermo allunga il vantaggio sulle inseguitrici. Casteldaccia – Accademia Trapani 1-2

Successo importante per Accademia Trapani, che con questi tre punti risale a metà classifica, mentre Casteldaccia resta nelle zone pericolose.

Successo importante per Accademia Trapani, che con questi tre punti risale a metà classifica, mentre Casteldaccia resta nelle zone pericolose. Città Di Gela – Folgore Calcio Castelvetrano 5-0

Prestazione sontuosa del Città di Gela, che travolge la Folgore Calcio Castelvetrano e consolida il secondo posto. Per gli ospiti, una battuta d’arresto pesante nella lotta per la salvezza.

Prestazione sontuosa del Città di Gela, che travolge la Folgore Calcio Castelvetrano e consolida il secondo posto. Per gli ospiti, una battuta d’arresto pesante nella lotta per la salvezza. Don Carlo Lauri Misilmeri – San Giorgio Piana 2-1

Vittoria preziosa per il Don Carlo Lauri Misilmeri, che supera in classifica proprio il San Giorgio Piana e si avvicina alla zona playoff.

Vittoria preziosa per il Don Carlo Lauri Misilmeri, che supera in classifica proprio il San Giorgio Piana e si avvicina alla zona playoff. Lascari – Cefalù – Supergiovane Castelbuono 0-0

Pareggio senza reti tra due squadre che faticano a trovare continuità. Un punto che serve poco ad entrambe.

Pareggio senza reti tra due squadre che faticano a trovare continuità. Un punto che serve poco ad entrambe. Marsala 1912 – Città Di San Vito Lo Capo 0-0

Un pareggio che lascia il Marsala in una posizione tranquilla di metà classifica, mentre il Città di San Vito Lo Capo continua a navigare nelle zone basse.

Un pareggio che lascia il Marsala in una posizione tranquilla di metà classifica, mentre il Città di San Vito Lo Capo continua a navigare nelle zone basse. Partinicaudace – Parmonval 2-4

Partita ricca di gol, con la Parmonval che si impone in trasferta e rafforza la sua posizione a metà classifica. Il Partinicaudace resta in difficoltà nelle retrovie.

Partita ricca di gol, con la Parmonval che si impone in trasferta e rafforza la sua posizione a metà classifica. Il Partinicaudace resta in difficoltà nelle retrovie. Unitas Sciacca Calcio – Oratorio S. Ciro e Giorgio 1-1

Unitas Sciacca perde l’occasione di avvicinarsi alla vetta, fermato da un buon Oratorio S. Ciro e Giorgio che guadagna un punto prezioso in chiave salvezza.

Classifica (semplificata)

Athletic Club Palermo – 59 punti Città Di Gela – 55 punti Unitas Sciacca Calcio – 47 punti Don Carlo Lauri Misilmeri – 41 punti San Giorgio Piana – 39 punti Parmonval – 36 punti Marsala 1912 – 34 punti Accademia Trapani – 33 punti Castellammare Calcio 94 – 30 punti Città Di San Vito Lo Capo – 27 punti Supergiovane Castelbuono – 25 punti Folgore Calcio Castelvetrano – 24 punti Partinicaudace – 22 punti Casteldaccia – 21 punti Oratorio S. Ciro e Giorgio – 18 punti Lascari – Cefalù – 11 punti

Analisi della classifica

L’Athletic Club Palermo continua a dominare il campionato con un vantaggio rassicurante sul Città di Gela, che con la goleada odierna si conferma la principale inseguitrice. Unitas Sciacca rimane terzo, ma il pareggio rallenta la sua corsa.

Nella lotta per i playoff, Don Carlo Lauri Misilmeri fa un passo avanti, mentre San Giorgio Piana scivola al quinto posto. Parmonval e Marsala restano in zona tranquilla, mentre Accademia Trapani e Castellammare Calcio cercano continuità.

In zona retrocessione, Casteldaccia e Partinicaudace restano in pericolo, mentre Oratorio S. Ciro e Giorgio e Lascari – Cefalù continuano a faticare. Il Città di San Vito Lo Capo e Supergiovane Castelbuono devono ancora trovare i punti necessari per allontanarsi dalle sabbie mobili.

La lotta per il titolo e per la salvezza si fa sempre più accesa: il campionato entra nella fase decisiva!