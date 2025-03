Raccolta delle offerte per i festeggiamenti di San Giuseppe a Cefalù. Avviso importante

Al via la raccolta delle offerte per i festeggiamenti di San Giuseppe

La Confraternita di San Giuseppe annuncia l’inizio della raccolta delle offerte per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. A partire da martedì 4 marzo 2025, il Comitato Festeggiamenti Pro San Giuseppe, debitamente autorizzato dalla Parrocchia Cattedrale, Santa Maria d’Itria e San Giovanni Evangelista, avvierà la raccolta fondi per sostenere le celebrazioni dedicate al Santo.

I membri del Comitato saranno muniti di un’apposita tessera di riconoscimento, così da garantire trasparenza e autenticità durante la raccolta. A ogni donatore verrà rilasciata una ricevuta ufficiale attestante il contributo versato.

L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità nella preparazione delle tradizionali festività, nel segno della devozione e della condivisione. La Confraternita invita tutti i fedeli a partecipare con generosità, contribuendo alla riuscita dell’evento.