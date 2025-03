Per l’8 marzo trasforma la tua poesia in una canzone, iniziativa di Musica per l’Uomo

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo di Cefalù lancia un’iniziativa speciale per rendere omaggio alla figura femminile. Quest’anno, poeti e poetesse hanno l’opportunità di vedere le loro composizioni dedicate alla donna trasformate in canzoni, grazie alla magia della musica. Un’opportunità unica per dare voce e suono alla forza e alla bellezza delle parole che celebrano la donna.

L’8 marzo diventa una sinfonia di parole e note

L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo ETS di Cefalù ha deciso di celebrare la Giornata Internazionale della Donna con una proposta innovativa. Invece di limitarsi a una semplice commemorazione, l’Associazione ha scelto di trasformare la ricorrenza in un’occasione per far risuonare le parole dei poeti in una nuova forma, unendo poesia e musica. “Quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa di speciale, unendo l’arte della poesia alla potenza della musica”, spiega il presidente dell’Associazione, “Vogliamo dare a tutti la possibilità di celebrare la donna attraverso l’espressione artistica.”

Come partecipare all’iniziativa

Poeti e poetesse interessati a prendere parte all’iniziativa possono inviare le loro composizioni dedicate alla figura femminile all’indirizzo email dell’Associazione ([email protected]). Insieme alla poesia, è necessario allegare un’autodichiarazione che attesti l’originalità del testo e l’autorizzazione per l’Associazione a musicare il componimento senza alcun compenso. Non ci sono limiti di stile o forma: si tratta di dare spazio a tutte le voci che vogliono esprimere la propria visione della donna.

Le poesie diventano canzoni

Una volta ricevuti, i testi selezionati verranno trasformati in canzoni originali. “Il nostro obiettivo è che ogni poesia conservi il suo significato profondo, ma venga arricchita dalla musica, creando una nuova dimensione espressiva”, afferma il direttore artistico dell’Associazione. Le composizioni musicali, nate dalla fusione di parole e suoni, saranno poi pubblicate sul sito ufficiale dell’Associazione, dove tutti potranno ascoltarle e apprezzarle. Un progetto che darà nuova vita alla poesia e contribuirà a creare una riflessione condivisa sul ruolo e la forza della donna nella società.

Un’iniziativa che celebra la donna a 360 gradi

Oltre a rappresentare un’opportunità per poeti e poetesse di far conoscere il proprio lavoro, questa iniziativa ha un valore simbolico molto forte. Celebra la donna non solo nella sua dimensione sociale, ma anche in quella artistica. “La musica e la poesia sono forme universali di espressione che non conoscono confini”, sottolinea il presidente. “Vogliamo che ogni poesia musicata diventi un messaggio che rimanda alla bellezza, alla forza e alla resilienza delle donne, un messaggio che possa arrivare a tutti.”

Un abbraccio di emozioni tra note e parole

Questa iniziativa, che coniuga arte, cultura e riflessione, si propone di dare nuova vita all’8 marzo, trasformandolo in una giornata di emozioni e condivisione. Le poesie musicate saranno un omaggio alla donna, ma anche un invito alla riflessione sul suo ruolo e sulle sfide quotidiane che affronta. Concludendo, l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo invita tutti a partecipare, a far sentire la propria voce e a celebrare la donna con l’arte, in un abbraccio simbolico che unisce parole e musica, creando una sinfonia di emozioni che potrà risuonare per molto tempo.