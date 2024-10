Eccellenza Sicilia Girone A: la Polisportiva Lascari Cefalù all’ultimo posto

Un’altra giornata ricca di emozioni nel campionato di Eccellenza Sicilia Girone A. Diverse sorprese e conferme hanno caratterizzato la giornata, con il Lascari Cefalù che si ritrova in fondo alla classifica.

Questi i risultati

Parmonval e Castellammare Calcio 94 si dividono la posta in palio 0 – 0.

ASD Città di Gela espugna il campo dell’Accademia Trapani con un netto 0-1.

L’Athletic Club Palermo consolida il proprio primato superando il Lascari Cefalù per 2-0.

Città di San Vito lo Capo e Oratorio. S. Ciro e Giorgio si è chiusa a reti inviolate.

Don Carlo Misilmeri travolge il Partinicaudace con un perentorio 4-0.

L’Unitas Sciacca Calcio supera di misura in trasferta la Folgore Calcio Castelvetrano per 1-2.

San Giorgio Piana e Casteldaccia si dividono la posta in palio con un pareggio per 2-2.

Supergiovane Castelbuono e Marsala 1912 A.R.L. pareggiano a reti inviolate.

Classifica:

Athletic Club Palermo 17

Città Di Gela 15

Don Carlo Misilmeri 15

Unitas Sciacca Calcio 13

San Giorgio Piana 12

Castellammare Calcio 94

Città Di San Vito Lo Capo 10

Parmonval 10

Supergiovane Castelbuono 8

Partinicaudace 8

Accademia Trapani 7

Calcio Castelvetrano 6

Marsala 1912 5

Oratorio S. Ciro E Giorgio 5

Casteldaccia 4

Polisportiva Cefalù Lascari Cefalù 4

La sconfitta contro l’Athletic Club Palermo ha condannato il Lascari Cefalù all’ultimo posto in classifica. La squadra dovrà reagire al più presto per evitare di rimanere invischiata nella zona retrocessione.

La 7ª giornata ha confermato la solidità dell’Athletic Club Palermo in testa alla classifica. Città di Gela e Don Carlo Misilmeri inseguono a breve distanza. La sorpresa è rappresentata dall’Unitas Sciacca che si conferma una delle squadre più in forma del momento.

Cosa aspettarsi dalle prossime giornate? Il campionato di Eccellenza Sicilia Girone A si preannuncia sempre più avvincente. Tutte le squadre sono ancora in gioco e la lotta per le prime posizioni e per evitare la retrocessione si preannuncia serratissima.