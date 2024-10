Parte con una netta vittoria della Stefanese il campionato di Serie C Femminile di Calcio a 5. La squadra allenata dal tecnico Abbate ha superato l’Aurora Rossa di Campofelice di Roccella per 17 – 1. Si è giocato sul neutro di Termini Imerese. Troppo netto il divario tra le due squadre. l’Aurora Rossa di Campofelice di Roccella schiera giovanissime atlete ed è il suo primo torneo in Serie C. La Stefanese ha le carte in regola per lottare per la vittoria finale.

Questi i marcatori della Stefanese,

Bertola Irene 2

Glorioso Giorgia 1

Famularo Sabrina 1

Pruiti Chiara 3

Ferrigno Angela 3

Glorioso Alessandra 4

Pinto Maria Grazia 2

Cancino Patricia 1

Questi tutti i risultati

Virtus Femminile Marsala – Libertas 1 – 4

90011 Bagheria – Palermo Calcio A 5 0 – 6

Athletic Club Palermo – Castellammare Calcio 11 – 0

Ha riposato Mistral Palermo.

Nel prossimo turno l’Aurora Rossa Campofelice di Roccella affronterà la Mistral e la Stefanese l’Athelic Palermo. Probabilmente la squadra da battere in questo campionato.

