Il Progetto IISS “J. Del Duca” Cefalù Kepha Volley accede al girone Élite U16. Grazie alla vittoria del mini torneo che si è disputato a Cefalù. Gare a porte chiuse.

La Kepha vince facile col Lascari ma è costretta ad una rimonta per superare, nel derby cittadino, la DUOMO SERIO CEFALU’/Atl.TERMINI. Le ospiti si aggiudicano il primo set, e conducono per larga parte il secondo. Ma la Kepha reagisce bene e si aggiudica la gara.

PROGETTO IISS “J. DEL DUCA” – KEPHA 2.0 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LASCARI VOLLEY 2 – 0

Parziali 25-10, 25-10

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LASCARI VOLLEY DUOMO SERIO CEFALU’/Atl.TERMINI 1 – 2

Parziali 28-26, 21-25, 14-25

PROGETTO IISS “J. DEL DUCA” – KEPHA 2.0 – DUOMO SERIO CEFALU’/Atl.TERMINI 2 – 1

Parziali 16-25, 25-22, 25-16

Classifica

1 PROGETTO IISS “J. DEL DUCA” – KEPHA 2.0 4

2 DUOMO SERIO CEFALU’/Atl.TERMINI 2

3 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LASCARI VOLLEY 0

Così in campo

Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0: 13 Becchina, 17 Paola, 26 Di Fatta, 2 Provenza, 4 Tosi, 5 Miragliotta, 9 Liberto, 10 Castiglia, 11 Musotto, 12 Oddo, 18 Barranco, 23 Cirrito, 24 Di Fina.

All: mary Catalano, 2All. V. Brusca.

Duomo Serio Cefalù/Termini: 4 Infantino, 5 Cavoli, 7 D’Anna, 11 Serio, 14 Amoroso, 15 Tumminello, 16 Cannizzaro, 20 Mesi, 35 Seminara. Dirigente Rosaria Barranco,

Lascari Volley: 3 Muscarella, 4 Maggio, 5 Lapi, 11 Guercio, 12 Accardi, 14 Bonafede, 15 Accurso, 18 Liberto, 38 Maniscalco, 35 Tornabene, 56 Aiuppa Au.,6 Aiuppa Al. All. Luigi Ilardo, 2 All. S. Rinaudo