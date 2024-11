Dai Lions di Cefalù un aiuto concreto per l’oratorio e la boutique solidale

Cefalù – I Lions club Cefalù, guidati dal presidente Ciro Cardinale, in campo ancora una volta al fianco dei più bisognosi. In questi giorni, sono state due le iniziative di solidarietà portate avanti dal club service: una donazione per l’oratorio parrocchiale dello Spirito Santo allo Spinito e una raccolta di abiti per la “boutique solidale” della stessa parrocchia.

Il buono acquisto consegnato a don Pietro Piraino servirà ad acquistare materiale scolastico per i bambini che frequentano l’oratorio. Un gesto che sottolinea l’importanza di sostenere le attività educative e ricreative rivolte ai più giovani, soprattutto in un momento in cui tante famiglie fanno i conti con difficoltà economiche. “I nostri volontari si dedicano con passione ai ragazzi – spiega don Pietro Piraino – ma abbiamo bisogno anche di strumenti adeguati per svolgere al meglio il nostro lavoro”. Questa iniziativa si inserisce nel progetto internazionale Lions, Zaino sospeso.

Parallelamente, i Lions hanno donato alla parrocchia alcune buste di abiti in ottime condizioni, destinati alla “boutique solidale”. Un progetto che da anni offre un prezioso servizio alla comunità, permettendo a chi è in difficoltà di trovare gratuitamente abiti e accessori. “Siamo felici di poter dare il nostro contributo a queste iniziative – conclude il Presidente Ciro Cardinale –. La solidarietà è uno dei valori fondanti del Lions Club e siamo convinti che ogni piccolo gesto possa fare la differenza”. Queste iniziative vogliono sono un invito a tutti quelli che possono contribuire con un aiuto concreto alle attività parrocchiali.