Cefalù 07 Novembre 2024 il Signore ha chiamato a sé Giuseppe Mogavero di anni 82.

La salma si trova presso la casa di Riposo «Genchi Collotti» sita in Via Pintorno n.1 a Cefalù.

I funerali saranno celebrati Venerdì 08 Novembre 2024 alle ore 10.30 nella Chiesa di San Pasquale di Cefalù (PA). La salma rimarrà nella camera mortuaria del cimitero di Cefalù in attesa della cremazione e successiva tumulazione nel cimitero di Cefalù (PA).