Sicilia sotto la minaccia di nubifragi e alluvioni: attesi oltre 400mm di pioggia tra l’11 e il 13 novembre

La Sicilia si prepara ad affrontare un evento meteorologico di eccezionale intensità: tra lunedì 11 e mercoledì 13 novembre sono previsti nubifragi e temporali che potrebbero far cadere oltre 400mm di pioggia in sole 48 ore, con un rischio concreto di alluvioni lampo. Le previsioni indicano che le aree maggiormente colpite saranno quelle della Sicilia orientale, in particolare le zone tra Giarre, Catania, Siracusa e Ragusa, dove si attendono accumuli pluviometrici preoccupanti. Una situazione che mette in allerta le autorità e richiede attenzione da parte dei cittadini, soprattutto nelle aree a rischio.

Un fenomeno estremo che riflette i cambiamenti climatici in atto

L’evento atteso in Sicilia è un esempio di fenomeni estremi che, secondo gli esperti, stanno diventando sempre più frequenti anche a causa delle temperature elevate del mare, che alimentano l’umidità nell’atmosfera e favoriscono situazioni cicloniche. Alcuni meteorologi sottolineano come la “legge della compensazione” sia visibile in queste situazioni: a lunghi periodi di siccità si alternano piogge torrenziali e improvvise, che il territorio fatica ad assorbire, aumentando il rischio di alluvioni e frane. La fragilità del suolo in molte aree della Sicilia rende il fenomeno ancora più preoccupante, poiché i torrenti, le fiumare e i corsi d’acqua stagionali possono trasformarsi rapidamente in fiumi impetuosi e pericolosi.

Le previsioni dei principali modelli meteorologici confermano un accumulo notevole di pioggia, che potrebbe risultare catastrofico per il territorio. Il modello UKMO stima fino a 234mm tra Giarre e Catania, mentre il modello SWISS prevede fino a 302mm tra le aree di Siracusa e Ragusa. Ancora più allarmante è il modello MRF, che prospetta fino a 452mm tra Gravina di Catania, Acireale, Giarre, l’Etna e Messina: un accumulo che, se confermato, porrebbe interrogativi seri sulle capacità del territorio di reggere un tale impatto.

Rischio alluvioni e fragilità del territorio: la situazione va monitorata con attenzione

Questa quantità di pioggia, concentrata in poche ore, potrebbe provocare alluvioni lampo, con esondazioni violente e improvvise. Le fiumare, spesso asciutte per mesi, rischiano di gonfiarsi rapidamente, creando situazioni drammatiche e pericolose per chi si trova nelle vicinanze. Le previsioni richiedono quindi una sorveglianza costante, e le autorità locali hanno già invitato i cittadini delle aree più esposte a seguire con attenzione i bollettini meteo, a evitare spostamenti non essenziali e a prestare particolare cautela nelle zone a rischio.

La protezione civile siciliana e le autorità locali sono in allerta e stanno predisponendo interventi di emergenza per far fronte alla situazione, coordinandosi con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire eventuali evacuazioni o chiusure di strade. Tuttavia, la conformazione geologica e idrografica del territorio siciliano, ricca di pendii e torrenti che sfociano nel mare, rende l’isola particolarmente vulnerabile a eventi meteo di questa portata.

Mentre le previsioni indicano una situazione di forte criticità, la speranza è che il fenomeno si attenui, limitando i danni. Nel frattempo, è fondamentale che i cittadini della Sicilia orientale, e in particolare delle aree di Catania, Messina e Siracusa, seguano le indicazioni delle autorità e si preparino con attenzione a queste giornate di forte maltempo. Questi eventi estremi evidenziano la necessità di interventi a lungo termine per proteggere il territorio e rafforzare le misure preventive contro le alluvioni, specialmente in zone così esposte.

Questo allerta rappresenta un monito sulla fragilità dei territori italiani di fronte ai cambiamenti climatici, un problema che richiede un’attenzione costante e interventi strutturali per proteggere le comunità e garantire la sicurezza di tutti. (Nella foto la cartina meteo di 3BMeteo)