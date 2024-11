Socializza gli articoli

Un Giubileo per il Clero: Esercizi Spirituali a Castelbuono. Da oggi pomeriggio, i presbiteri, i diaconi e i seminaristi della nostra Diocesi si ritroveranno presso il Centro Pastorale “Emmaus” di Castelbuono per un intenso momento di spiritualità. Gli Esercizi Spirituali, che proseguiranno fino al 14 novembre, saranno guidati dalla professoressa Rosanna Virgili e avranno come tema centrale il versetto biblico “Sarà per voi un giubileo (Lv 15,10). L’anno che verrà: l’attesa e la speranza”.

In un’atmosfera di raccoglimento e riflessione, il Clero diocesano si dedicherà a un percorso di approfondimento spirituale, volto a rinnovare il proprio impegno pastorale e a riscoprire la forza della speranza. Il tema scelto per questi Esercizi Spirituali invita a guardare al futuro con fiducia, ponendo al centro dell’esperienza cristiana l’attesa dell’avvento del Regno di Dio.

È un momento importante per la nostra comunità ecclesiale. Gli Esercizi Spirituali rappresentano un’occasione preziosa per i nostri sacerdoti, diaconi e seminaristi di rigenerare il proprio rapporto con il Signore e di ritrovare la gioia del Vangelo. Invitiamo tutti i fedeli a unirsi a noi nella preghiera, affinché questi giorni di ritiro possano portare frutti abbondanti per tutta la Chiesa.

Il Centro Pastorale “Emmaus” di Castelbuono, con la sua suggestiva cornice, si presta a essere il luogo ideale per questo momento di intensa spiritualità. La comunità parrocchiale di Castelbuono, nel frattempo, si stringe attorno al Clero diocesano, assicurando la propria vicinanza e il proprio sostegno.