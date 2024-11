Cefalù si illumina di speranza: “Luci e Sogni” contro la violenza sulle donne

Cefalù si prepara a vivere una serata all’insegna dell’arte e della solidarietà. Il 24 novembre, alle ore 18:00, il Teatro Cicero ospiterà l’evento “Luci e Sogni”, promosso dall’Associazione “Nati per Vincere – In volo come le aquile dell’antiviolenza” e diretto dalla presidente Marika Rubino.

L’iniziativa, presentata dalla splendida Daniela Martino, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema della violenza di genere, offrendo una riflessione profonda sulla rinascita e la forza delle donne. Attraverso diverse discipline artistiche, lo spettacolo si propone di trasmettere un messaggio di speranza e di incoraggiamento a tutte coloro che hanno subito violenza.

Al centro della serata, la storia vera di una donna che ha saputo risorgere dalle proprie ferite. Un racconto intenso e commovente, interpretato magistralmente dall’attrice e regista Simona D’Angelo, fondatrice dell’Accademia Teatrale di Palermo, nel suo monologo inedito “Marinella”.

Accanto a Simona D’Angelo, si alterneranno sul palcoscenico numerosi artisti: il corpo di ballo Academy Cefalù, diretto artisticamente da Soraya La Bua, incantando il pubblico con le sue coreografie; la compositrice, violinista e cantante Giovanna Ferrara, che arricchirà la serata con la sua musica; e tanti altri talenti locali, che l’Associazione “Nati per Vincere” è lieta di sostenere.

L’evento sarà anche un’occasione per ammirare le creazioni di stiliste di fama internazionale come Belinda Ferraro, fondatrice insieme al marito Maurizio Pezzati del B&B FERRARO NEW YORK CITY, e Ivana Todaro. I loro abiti, indossati dai protagonisti dello spettacolo, saranno un ulteriore tocco di eleganza e raffinatezza.

La realizzazione di “Luci e Sogni” è frutto della collaborazione di numerose realtà locali e di un grande impegno da parte di volontari. L’Associazione “Nati per Vincere” desidera ringraziare il Comune di Cefalù per il patrocinio e tutti gli artisti, gli sponsor e i sostenitori che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. L’Associazione “Nati per Vincere” invita tutti a partecipare a questa importante iniziativa, per dimostrare la propria vicinanza alle donne vittime di violenza e per contribuire a costruire una società più giusta e equa.

Con la presenza degli avvocati Barbara Mistretta Penalista e Angelina Lamonica civilista.

