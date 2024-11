Pollina si prepara alla magia del Presepe Vivente: settima edizione dal 26 al 29 dicembre

Pollina si prepara a rivivere la magia del Natale con la settima edizione del Presepe Vivente, un evento che si è ormai consolidato come tradizione durante le festività. Dal 26 al 29 dicembre 2024, le vie del centro storico si trasformeranno in un suggestivo scenario che rievocherà l’antica Betlemme, offrendo ai visitatori un viaggio nel tempo attraverso volti, mestieri, animali e sapori.

Un’esperienza artistica e culturale unica

Il Presepe Vivente di Pollina è molto più di una semplice rappresentazione: è un percorso artistico e culturale pensato per far immergere ogni visitatore nell’atmosfera autentica della Betlemme di duemila anni fa. Tra i punti forti dell’esperienza ci sono la rappresentazione degli antichi mestieri, i suoni della tradizione e le degustazioni di prodotti tipici, che rendono la visita un momento indimenticabile per grandi e piccini.

Date, orari e informazioni pratiche

L’evento si terrà dal 26 al 29 dicembre 2024, con orari di apertura dalle 15:30 alle 20:00. Il costo del biglietto è di 7,00 euro e include una visita guidata attraverso il percorso, 7 degustazioni e 2 spettacoli. I bambini al di sotto dei 4 anni potranno entrare gratuitamente. Per agevolare la partecipazione, i biglietti sono già disponibili online sul sito ufficiale dell’evento: www.presepeviventepollina.it.

Si segnala che il percorso, sviluppandosi lungo le suggestive stradine del centro storico, non è adatto a persone in carrozzina. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 3299263065 e 3200303310.

La tradizione incontra il fascino del borgo

Il Presepe Vivente di Pollina si snoda lungo il centro storico, valorizzando le caratteristiche uniche del borgo madonita. Ogni angolo delle vie sarà animato da figuranti in abiti d’epoca, rievocando scene di vita quotidiana e spirituale. Le degustazioni incluse nel biglietto offriranno ai visitatori un assaggio della tradizione gastronomica locale, aggiungendo un tocco di sapore all’esperienza.

Un evento che celebra lo spirito del Natale

Con il suo percorso suggestivo, il Presepe Vivente di Pollina rappresenta un’occasione speciale per vivere lo spirito del Natale in un’atmosfera unica, fatta di tradizione, arte e condivisione. La comunità locale invita tutti a partecipare a questo evento, che da anni porta magia e autenticità al cuore delle Madonie.

Per chi cerca un’esperienza che unisca fede, cultura e bellezza, il Presepe Vivente di Pollina è un appuntamento da non perdere.