Calcio a 5 femminile Serie C: la Stefanese prima in classifica

Il weekend del 15-17 novembre ha regalato emozioni forti e punteggi sorprendenti nel panorama del calcio a 5 siciliano. Di seguito una panoramica sui principali incontri disputati.

Palermo Calcio A 5 vs Libertas

Risultato: Palermo Calcio A 5 – 5, Libertas – 0

Una prestazione impeccabile per il Palermo Calcio A 5, che domina l’incontro con una vittoria netta. La squadra ha mostrato un’ottima organizzazione in campo e una solidità difensiva, lasciando gli avversari a secco.



Nike Aurora Rossa vs 90011 Bagheria

Risultato: Nike Aurora Rossa – 1, 90011 Bagheria – 16

Giornata da dimenticare per la Nike Aurora Rossa, che subisce una pesante sconfitta contro un 90011 Bagheria inarrestabile. Gli ospiti mettono in campo un attacco devastante, segnando ben 16 reti.

Mistral Palermo vs Athletic Club Palermo

Risultato: Mistral Palermo – 0, Athletic Club Palermo – 11

L’Athletic Club Palermo domina il derby cittadino con un’impressionante vittoria per 11 a 0. La Mistral Palermo non è riuscita a contrastare l’offensiva avversaria, trovandosi costantemente in difficoltà.

Stefanese Calcio vs Virtus Femminile Marsala

Risultato: Stefanese Calcio – 19, Virtus Femminile Marsala – 0

La Stefanese Calcio surclassa la Virtus Femminile Marsala con un risultato schiacciante. La partita ha visto la Stefanese protagonista assoluta, mostrando un gioco spumeggiante e una capacità realizzativa straordinaria.

I Marcatori

Glorioso A. 7, Bertola I. 4, Ferrigno A. 2, Cancino A P. 2, Pruiti C. 2, Famularo S. 1, Autorete.

Il fine settimana ha evidenziato grandi differenze di livello tra le squadre, con alcune vittorie schiaccianti che hanno segnato la giornata. Questi risultati mettono in luce le squadre più competitive del torneo, pronte a contendersi i vertici della classifica.



Classifica

Stefanese Calcio – 9 punti

Athletic Club Palermo – 9 punti

Palermo Calcio A 5 – 9 punti

90011 Bagheria – 6 punti

Libertas – 6 punti

Mistral Palermo – 3 punti

Castellammare Calcio – 3 punti

Nike Aurora Rossa – 0 punti

Virtus Femminile Marsala – 0 punti