Da Cefalù un forte appello per la difesa degli amici a Quattro zampe. L’iniziativa “ADOTTA UN CUCCIOLO” svoltasi sul Lungomare di Cefalù ha rappresentato un momento di grande sensibilizzazione e solidarietà verso gli animali in cerca di una famiglia. Le associazioni CODE IN ATTESA e ZAMPAMICA, protagoniste dell’evento, hanno sottolineato non solo l’importanza di accogliere un cane o un gatto abbandonato, ma anche quella di prendersi cura di loro con amore e consapevolezza.

Punti principali dell’iniziativa:

Adozione responsabile: l’invito a considerare gli animali come membri della famiglia e non come oggetti da abbandonare.

Sterilizzazione: essenziale per prevenire abbandoni e migliorare la salute degli animali, evitando la diffusione di malattie.

Donazioni: è possibile contribuire con cibo o materiali per sostenere le associazioni che si occupano dei randagi.

Contatti per l’adozione: le associazioni rimangono disponibili anche oltre l’evento per chiunque voglia adottare.

Da Cefalù un forte appello per la difesa degli amici a Quattro zampe. Adotta un cucciolo. Questo tipo di manifestazioni non solo aiuta gli animali abbandonati a trovare una nuova casa, ma promuove una cultura del rispetto e della cura per gli amici a quattro zampe. Ogni gesto, piccolo o grande, può fare la differenza.