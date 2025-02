Cefalù: al via la gara d’appalto per la riqualificazione di Via Umberto I

Il Comune di Cefalù ha avviato una nuova gara d’appalto per la manutenzione e la riqualificazione di Via Umberto I. L’intervento, dal valore di poco superiore ai 300.000 euro, prevede il rifacimento dei marciapiedi, la sostituzione della balaustra attualmente degradata e la risistemazione delle aree verdi lungo la strada.

I lavori saranno finanziati interamente con fondi comunali, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini. Il bando completo, insieme ai dettagli tecnici dell’intervento, è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Cefalù all’indirizzo: comune.cefalu.pa.it.

Questo progetto si inserisce in un piano più ampio di manutenzione delle strade cittadine, finalizzato a rendere Cefalù più accogliente per residenti e turisti, migliorando al contempo la viabilità e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale.