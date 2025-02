Le Madonie protagoniste alla BIT di Milano: un volano per il turismo sostenibile

L’Ente Parco delle Madonie e la DMO “Madonie Targa Florio” hanno partecipato alla BIT di Milano, uno degli eventi fieristici più importanti del settore turistico. In rappresentanza dell’Ente, il dirigente della UO3 Promozione e Fruizione, Peppuccio Bonomo, delegato dal Commissario Straordinario Totò Caltagirone, ha presentato il Geoparco UNESCO delle Madonie come modello di sviluppo turistico sostenibile.

Il Geoturismo: una risorsa per il futuro delle Madonie

Il geoturismo rappresenta un’opportunità straordinaria per la valorizzazione del territorio. Si tratta di una forma di turismo che non solo educa e coinvolge i visitatori, ma promuove anche il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità. Questo approccio integra il patrimonio geologico con quello paesaggistico, artistico, monumentale ed enogastronomico, offrendo ai turisti un’esperienza completa e immersiva.

I percorsi geoturistici permettono di scoprire la storia della Terra e, al tempo stesso, le tradizioni locali che rendono uniche le Madonie. Un viaggio che diventa un’occasione di apprendimento continuo, tra natura, cultura e sapori autentici.

Il valore del riconoscimento UNESCO

Essere parte della rete mondiale dei Geoparchi UNESCO conferisce al territorio una visibilità internazionale e una credibilità unica. Attualmente, la Rete Europea dei Geoparchi conta 213 geoparchi in 48 paesi, uniti dalla volontà di collaborare, condividere esperienze e sviluppare nuovi progetti.

Grazie a questo prestigioso riconoscimento, le Madonie si affermano sempre più come destinazione privilegiata per il turismo responsabile, attirando viaggiatori consapevoli e desiderosi di scoprire il territorio in modo autentico e sostenibile.

Un impegno costante per il miglioramento

Per mantenere il riconoscimento UNESCO, è fondamentale perseguire un miglioramento continuo. Questo significa innovare costantemente l’offerta turistica, confrontarsi con altre realtà internazionali e aggiornare i servizi per garantire sempre standard elevati.

“I primi due giorni della BIT sono stati intensi, ricchi di incontri e dibattiti che hanno visto protagoniste le Madonie, le comunità locali e l’intero sistema delle Aree Protette della Regione Siciliana” ha dichiarato il Commissario dell’Ente Parco, Totò Caltagirone. “Ancora una volta, un lavoro sinergico per dare impulso e visibilità al nostro territorio”.

Grazie a questa strategia di promozione e valorizzazione, il Parco delle Madonie si conferma come una destinazione d’eccellenza per un turismo educativo, sostenibile e in armonia con la natura.