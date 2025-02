Rapina con sequestro a Cefalù: arrestato uno dei responsabili

La Polizia di Stato del Commissariato di Cefalù ha arrestato un uomo di 29 anni, originario di Palermo, ritenuto responsabile di una rapina aggravata con sequestro di persona, avvenuta a Cefalù lo scorso 21 ottobre. L’episodio, perpetrato in concorso con altri complici ancora non identificati, ha avuto un epilogo drammatico per un dipendente dell’azienda colpita, che ha sorpreso i malviventi durante l’azione criminosa.

L’impiegato, infatti, è stato immobilizzato con fascette di plastica ai polsi e alle caviglie, mentre la sua bocca veniva sigillata con del nastro adesivo, impedendogli di chiedere aiuto. Nel frattempo, i rapinatori si sono impossessati di un ingente bottino, pari a 14.000 euro, oltre a una somma in contanti appartenente personalmente alla vittima.

Le indagini, condotte con scrupolosità dagli inquirenti del Commissariato di Cefalù, hanno trovato un punto di svolta grazie alle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare e arrestare uno dei presunti responsabili. L’uomo si trova ora in carcere, mentre proseguono le ricerche per individuare gli altri membri della banda.