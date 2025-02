Basket Serie D1con le squadre di Cefalù in trasferta

Divisione Regionale 1 – Qualificazione: 8^ Giornata di Ritorno 22-23 Febbraio 2025

La fase di qualificazione della Divisione Regionale 1 entra nel vivo con l’8^ giornata di ritorno, che vedrà sfide cruciali per la classifica. Particolare attenzione sarà rivolta al Basket Cefalù 1972 A.S.D., impegnato in trasferta contro Multimedica Basket Erice.

Le Partite in Programma:

Multimedica Basket Erice – Basket Cefalù 1972 A.S.D.

Data: 22/02/25 – Ore 19:30

Luogo: Palestra “G. Pagoto” – Via Tivoli 37, Erice (TP)

Il Basket Cefalù 1972, attualmente terzo in classifica con 20 punti, punta a consolidare la propria posizione e avvicinarsi ai primi due posti. Sulla carta, la partita sembra alla portata della squadra cefaludese, visto che Multimedica Basket Erice occupa l’ultima posizione con soli 4 punti e un bilancio di 2 vittorie e 12 sconfitte. Tuttavia, una trasferta non va mai sottovalutata, e Cefalù dovrà entrare in campo con la giusta determinazione per non incorrere in passi falsi.

Ribera Knights Basketball – ASD Zannella Basket

Data: 22/02/25 – Ore 19:00

Luogo: PalaEmpedocle R. Moncada – Porto Empedocle (AG)

Il Ribera Knights Basketball, secondo in classifica con 22 punti, cerca un successo che lo possa avvicinare alla capolista Virtus Trapani. La sfida contro ASD Zannella Basket, quinta in classifica, potrebbe rivelarsi insidiosa, dato che gli ospiti lottano per migliorare il proprio piazzamento.

A.S.D. Pallacanestro Barcellona – Green Basket 99

Data: 22/02/25 – Ore 19:30

Luogo: PalAlberti – Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Sfida importante per la Pallacanestro Barcellona, attualmente quarta in classifica con 16 punti. Affronta Green Basket 99, penultimo con 8 punti, in una partita che potrebbe rafforzare la posizione della squadra di casa nella corsa ai playoff.

A.S.D. Panormus – C.F.G. Patti Basket

Data: 23/02/25 – Ore 18:00

Luogo: PalaMangano – Palermo (PA)

Entrambe le squadre sono a quota 8 punti e cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. La partita si preannuncia equilibrata e fondamentale per il proseguo della stagione.

Classifica Aggiornata al 21/02/25:

Posizione Squadra Punti Partite Vinte Perse Punti Fatti Punti Subiti 1° POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 24 15 12 3 1146 1043 2° Ribera Knights Basketball 22 14 11 3 1116 967 3° BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 20 15 10 5 1272 1148 4° A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 16 14 8 6 1080 990 5° ASD Zannella Basket 14 14 7 7 1064 1036 6° A.S.D. PANORMUS C.F.G. 12 14 6 8 1070 1132 7° GREEN BASKET 99 8 14 4 10 992 1112 8° PATTI BASKET 8 14 4 10 961 1118 9° Multimedica Basket Erice 4 14 2 12 989 1144

Focus sul Basket Cefalù 1972:

Il Basket Cefalù 1972 ha dimostrato grande solidità in questa stagione, registrando 10 vittorie su 15 partite e distinguendosi per il miglior attacco del campionato con 1272 punti segnati. La trasferta contro Multimedica Basket Erice rappresenta un’ottima occasione per consolidare la propria posizione e restare in scia delle prime due squadre in classifica. Una vittoria permetterebbe di mettere ulteriore pressione su Ribera Knights Basketball e, in caso di loro passo falso, avvicinarsi al secondo posto.

Il weekend si prospetta cruciale per la classifica e potrebbe regalare importanti cambiamenti in vista delle fasi decisive della stagione.