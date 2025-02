Eccellenza Girone A: ultime speranze per il Lascari Cefalù e scontri decisivi in alta classifica

Eccellenza Girone A: Ultime Speranze per il Lascari Cefalù, Scontri Decisivi in Alta Classifica

Il campionato di Eccellenza Girone A entra nel vivo con la 23^ giornata, caratterizzata da scontri importanti sia per la vetta della classifica che per la lotta salvezza. Tra le squadre che scenderanno in campo questo fine settimana, i riflettori sono puntati sul Lascari Cefalù, fanalino di coda del girone, che si giocherà una delle ultime speranze di rimanere nella categoria.

La lotta per la salvezza: Ultima chiamata per il Lascari Cefalù

Il Lascari Cefalù, attualmente ultimo con soli 9 punti, sarà impegnato in trasferta contro il San Giorgio Piana, squadra solida e in corsa per la zona playoff. Un match estremamente complicato per la formazione cefaludese, che non può più permettersi passi falsi se vuole mantenere viva la speranza di evitare la retrocessione.

Situazione delicata anche per l’Oratorio S. Ciro e Giorgio, penultimo a quota 17, che affronterà la Folgore Calcio Castelvetrano. Una vittoria potrebbe avvicinarlo alla zona playout, dove anche Casteldaccia (21 punti) e Partinicaudace (22 punti) cercano di trovare punti salvezza nelle rispettive sfide.

La corsa al titolo: duello tra Athletic Club Palermo e Città di Gela

In vetta alla classifica, la sfida tra Athletic Club Palermo e Città di Gela continua a regalare emozioni. La capolista Athletic (53 punti) ospiterà il Città di Gela (52 punti) in un vero e proprio scontro diretto per la promozione diretta. Con un solo punto di distacco, la sfida potrebbe risultare decisiva per le sorti del campionato.

Unitas Sciacca, attualmente terzo con 45 punti, affronterà la Supergiovane Castelbuono, squadra che lotta per evitare la zona rossa.

Le altre partite della giornata

Ecco il programma completo della 23^ giornata:

Parmonval – Casteldaccia (Sabato 22 febbraio, ore 15:00)

(Sabato 22 febbraio, ore 15:00) Accademia Trapani – Marsala 1912 (Domenica 23 febbraio, ore 15:00)

(Domenica 23 febbraio, ore 15:00) Athletic Club Palermo – Città di Gela (Domenica 23 febbraio, ore 15:00)

(Domenica 23 febbraio, ore 15:00) Città di San Vito Lo Capo – Partinicaudace (Domenica 23 febbraio, ore 15:00)

(Domenica 23 febbraio, ore 15:00) Don Carlo Lauri Misilmeri – Castellammare Calcio 94 (Domenica 23 febbraio, ore 15:00)

(Domenica 23 febbraio, ore 15:00) Folgore Calcio Castelvetrano – Oratorio S. Ciro E Giorgio (Domenica 23 febbraio, ore 15:00)

(Domenica 23 febbraio, ore 15:00) San Giorgio Piana – Lascari Cefalù (Domenica 23 febbraio, ore 15:00)

(Domenica 23 febbraio, ore 15:00) Supergiovane Castelbuono – Unitas Sciacca Calcio (Domenica 23 febbraio, ore 15:00)

Le prossime giornate saranno cruciali per determinare il destino di molte squadre, sia in ottica promozione che per la permanenza in categoria. Il Lascari Cefalù ha davanti a sé una montagna da scalare, ma finché la matematica non lo condanna, la speranza resta viva.