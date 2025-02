Servizio Civile Universale 2025: prorogati i termini per le domande. Richieste anche a Cefalù

Servizio Civile Universale 2025: prorogati i termini per la presentazione delle domande

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha annunciato la proroga della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la selezione di 62.549 operatori volontari. Il termine inizialmente previsto per le ore 14:00 del 18 febbraio 2025 è stato posticipato, offrendo ai candidati un’ulteriore opportunità di aderire a questa importante iniziativa.

I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani, di altri Paesi dell’Unione Europea o di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia, potranno presentare la propria candidatura fino alle ore 14:00 del 27 febbraio 2025.

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, accessibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per l’accesso è necessario disporre dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), garantendo così un processo sicuro e rapido.



Anche a Cefalù e il Parco delle Madonie presentati bandi.

Per tutti i giovani interessati, questa proroga rappresenta un’occasione preziosa per partecipare a un’esperienza di crescita personale e professionale, contribuendo attivamente al servizio della comunità.