Cefalù: approvato il progetto servizio civico di assistenza economica 2025

Cefalù: Al Via il Progetto Servizio Civico di Assistenza Economica 2025

La Giunta Comunale di Cefalù ha recentemente approvato la proposta di deliberazione relativa al “Progetto Servizio Civico di Assistenza Economica 2025”, un’iniziativa volta a contrastare il disagio socio-economico e favorire l’integrazione lavorativa dei cittadini in condizioni di difficoltà.

Un Intervento Strategico per il Territorio

La crescente richiesta di opportunità occupazionali da parte della popolazione cefaludese, unita alla difficile congiuntura economica attuale, ha spinto l’Amministrazione a intervenire con misure concrete di supporto. Il progetto si configura come uno strumento di prevenzione del disagio sociale, promuovendo l’inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio di marginalità.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è duplice: da un lato, favorire l’integrazione sociale di individui in condizioni di vulnerabilità, dall’altro, offrire un sostegno economico alle famiglie che si trovano in difficoltà. Il programma prevede il coinvolgimento di persone indigenti in attività di pubblica utilità, garantendo loro un’opportunità di reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo della città.

Requisiti e Modalità di Partecipazione

Il progetto è destinato ai residenti nel Comune di Cefalù da almeno un anno, con età compresa tra i 18 e i 67 anni. Sono esclusi coloro che abbiano riportato condanne penali definitive superiori a 12 mesi per reati commessi negli ultimi dieci anni. Inoltre, per poter accedere al beneficio, i candidati devono trovarsi in stato di disoccupazione o inoccupazione e non essere impegnati in altre attività lavorative.

L’intervento economico è richiesto dal singolo individuo, ma il sostegno si estende all’intero nucleo familiare. Pertanto, all’interno della stessa famiglia non potranno esserci più richiedenti.

Un Maggior Numero di Ore per il Servizio Civico

Su specifiche direttive dell’Amministrazione, il numero di ore destinate al servizio civico è stato incrementato da 300 a 600, garantendo così la copertura delle attività previste per l’intero anno.

Per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del progetto, la Giunta ha deliberato l’emanazione di un apposito bando pubblico, che definirà le modalità di accesso e i criteri di selezione dei beneficiari.

L’iniziativa si inserisce in un quadro di azioni concrete volte a contrastare il disagio economico-occupazionale, offrendo nuove prospettive ai cittadini di Cefalù che si trovano in situazioni di difficoltà. Il Comune, attraverso questo progetto, conferma il proprio impegno nella promozione del benessere sociale e nella creazione di opportunità di crescita per la comunità.