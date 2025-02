Collesano, il Carnevale che non finisce mai: tra tradizione e spettacolo

Collesano, un piccolo borgo nel cuore della Sicilia, si prepara ad accogliere il Carnevale 2025, una delle manifestazioni più attese dell’anno, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario con il concorso Peppe ‘Nnappa. Dal 22 febbraio al 4 marzo, il paese si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con eventi che spaziano dalla musica alle sfilate, passando per serate di ballo e spettacoli imperdibili. Un appuntamento che mescola il fascino della tradizione con l’energia dell’innovazione, per un Carnevale che coinvolgerà tutta la comunità e i visitatori in un vortice di colori e divertimento.

Un’edizione speciale per il 40° anniversario

Il Carnevale di Collesano 2025 si distingue per una ragione molto speciale: la 40ª edizione del concorso Peppe ‘Nnappa. Questo concorso, che da sempre premia le migliori maschere e le migliori sale da ballo, rappresenta il cuore pulsante della festa. L’edizione di quest’anno prevede anche delle novità, come il Premio Iachetta e due concorsi online, ampliando ulteriormente l’inclusività dell’evento. Con il patrocinio dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, il Carnevale di Collesano continua a essere un richiamo per migliaia di persone, residenti e turisti, che ogni anno si uniscono a questa celebrazione della cultura popolare.

Il programma: musica, sfilate e divertimento per tutti

Il programma del Carnevale 2025 è un mix perfetto di tradizione e modernità, con eventi che spaziano dalla musica dal vivo alle sfilate, dai balli di gruppo agli spettacoli itineranti. L’evento inizierà sabato 22 febbraio con “Aspettando il Carnevale”, una serata di musica in Piazza Quattro Cannoli che farà scatenare il pubblico. Domenica 23 febbraio sarà il turno della tradizionale “Sfilando con Peppe Nnappa”, una sfilata itinerante che vedrà il protagonista assoluto della festa, Peppe Nnappa, calcare le strade di Collesano.

Il programma di quest’anno prevede anche una serata dedicata alla tradizione: “Balliamo il Liscio” il 27 febbraio, una gara di ballo che farà rivivere l’atmosfera del liscio con l’accompagnamento musicale di G. Amato. Ma non finisce qui: il Carnevale entra nel vivo dal 1° marzo con il grande spettacolo in piazza, con la partecipazione di ospiti d’eccezione come Fabio Alisei e Paolo Noise dello Zoo di 105, che faranno ballare il pubblico sotto il tendone di Piazza Quattro Cannoli.

Un carnevale che coinvolge tutta la comunità

Il Carnevale di Collesano non è solo una festa, ma una vera e propria espressione dell’identità locale. La maschera di Peppe Nnappa, simbolo di ironia e allegria, rappresenta lo spirito di una comunità che, da quaranta edizioni, celebra la propria cultura con passione e creatività. Ogni evento, dalle sfilate alle competizioni di ballo, è l’occasione per celebrare la convivialità, con gli abitanti che si uniscono per realizzare maschere, costruire carri e partecipare attivamente alla manifestazione. “Il Carnevale di Collesano è un momento di unione per tutti”, dichiarano gli organizzatori, ribadendo l’importanza di questa festa per il paese.

Tradizione che guarda al futuro

Nonostante la sua lunga storia, il Carnevale di Collesano non smette di innovarsi. Il concorso Peppe Nnappa, che ogni anno attira una folla di partecipanti e spettatori, è sempre un passo avanti, introducendo nuove categorie e premi, come il Premio Iachetta, e aprendo le porte della competizione a tutti, anche attraverso i concorsi online. La manifestazione riesce così a coinvolgere le nuove generazioni, senza mai perdere di vista le proprie radici. “Il Carnevale si rinnova, ma mantiene intatto il suo spirito”, affermano gli organizzatori, che puntano a rendere ogni edizione sempre più inclusiva e spettacolare.

Programma del Carnevale di Collesano 2025

Ecco il programma completo di quest’edizione, ricco di eventi imperdibili per tutti:

SABATO 22 FEBBRAIO

🪩 h 22:00 | Piazza Quattro Cannoli

Aspettando il Carnevale con BIG REUNION

DOMENICA 23 FEBBRAIO

🦸‍♂️ h 18:00 | Itinerante

Sfilando con Peppe Nnappa

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

💃🏽 h 21:00 | Piazza Zubbio

Balliamo il Liscio

Gara di liscio con G. Amato

SABATO 1 MARZO

🪩 h 21:00 | Piazza Mazzini

Radio One Live

🪩 h 22:00 | Piazza Quattro Cannoli

Tutti in pista sotto il Tendone

Special Guest FABIO ALISEI ZOO DI 105

DOMENICA 2 MARZO

🦸‍♂️ h 18:00 | Piazza Mazzini

La Magica Sfilata di Peppe Nnappa

Bimbi in Maschera

🪩 h 21:00 | Piazza Mazzini

Radio One Live

🎶 h 21:30 | COOLSOUND

Street band itinerante

🪩 h 22:00 | Piazza Quattro Cannoli

Tutti in pista sotto il Tendone

Special Guest PAOLO NOISE ZOO DI 105

LUNEDÌ 3 MARZO

🎭 h 22:00 | Piazza Quattro Cannoli

Concorso Migliore Sala

🪩 h 22:30 | Piazza Quattro Cannoli

CARNIVAL PARTY

MARTEDÌ 4 MARZO

🎭 h 21:00 | Piazza Zubbio

Concorso Peppe Nnappa

🪩 h 21:00 | Piazza Mazzini

Radio One Live

🪩 h 22:00 | Piazza Quattro Cannoli

Tutti in pista sotto il Tendone

Special Guest DJ COMOLLO ZOO DI 105

BIG REUNION

🎭 h 4:30 | Piazzetta Zubbio

Premiazione

In conclusione, il Carnevale di Collesano 2025 promette di essere un evento da non perdere. Un mix di tradizione e novità che farà divertire e sorprendere tutti i partecipanti, in un’atmosfera di festa che abbraccia l’intera comunità. Preparati a vivere una delle celebrazioni più colorate e vivaci della Sicilia!