Campofelice di Roccella: oltre 5 milioni di euro per una nuova scuola elementare

Grande Notizia per Campofelice di Roccella: Finanziamento di oltre 5 milioni di euro per una nuova scuola elementare

Campofelice di Roccella riceve un’importante conferma di finanziamento per la realizzazione di un nuovo plesso di scuola primaria. La comunicazione ufficiale, giunta direttamente dalla Presidenza della Regione Siciliana, annuncia lo stanziamento di 5.349.000,00 euro destinati alla costruzione della nuova struttura scolastica, in aggiunta alla scuola elementare Tenente Cipolla.

Si tratta di un intervento strategico volto al miglioramento dell’infrastruttura scolastica del territorio, con l’obiettivo di garantire un ambiente moderno e sicuro per gli alunni e il personale docente. Il finanziamento rientra nella programmazione FSC 2021/2027, come previsto dalla Delibera CIPE n. 41 del 9 luglio 2024.

Il sindaco di Campofelice di Roccella, Peppuccio Di Maggio, ha espresso profonda gratitudine per questo importante investimento, sottolineando il valore di un’istruzione di qualità per il futuro della comunità.

“Carissimo Presidente Schifani, la Comunità di Campofelice ringrazia di cuore! Questo finanziamento rappresenta una svolta per la nostra cittadina: 5.349.000,00 euro per la nuova scuola elementare! Grazie di cuore per questo straordinario contributo che ci permetterà di offrire ai nostri bambini una struttura all’avanguardia e adeguata alle loro esigenze!”, ha dichiarato con entusiasmo il primo cittadino.

La Regione Siciliana, attraverso le parole del Presidente Renato Schifani e dell’Assessore Andrea Girodano Falano, ha ribadito l’importanza dell’ammodernamento delle strutture scolastiche, considerandolo un obiettivo strategico per il governo regionale. Inoltre, è stato sottolineato che i lavori dovranno rispettare il cronoprogramma stabilito, pena la revoca del finanziamento.

Questo progetto rappresenta una grande opportunità per il futuro di Campofelice di Roccella, contribuendo a migliorare la qualità dell’istruzione e il benessere delle nuove generazioni.