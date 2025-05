Bandiere Verdi 2024: le spiagge ideali per i bambini. Cefalù tra le eccellenze italiane dal 2008

Anche per il 2024, i pediatri hanno assegnato le Bandiere Verdi alle spiagge italiane più adatte ai bambini: 155 località premiate, selezionate da un gruppo di 2.949 pediatri italiani e stranieri, secondo criteri rigorosi che tutelano salute, sicurezza e benessere dei più piccoli.

Requisiti principali: mare limpido e basso in riva, sabbia per giocare, spazi ampi tra gli ombrelloni, assistenza bagnanti, giochi, servizi di ristoro e pulizia. L’iniziativa, ideata dal pediatra Italo Farnetani, non prevede autocandidature: ogni località è segnalata da almeno 35 pediatri.

Tutte le spiagge premiate nel 2023 sono state confermate, con una sola new entry: San Salvo Marina, in Abruzzo. Nessuna località ha mai perso la Bandiera Verde da quando l’iniziativa è nata 17 anni fa, a conferma del prestigio del riconoscimento.

Cefalù confermata tra le migliori spiagge per famiglie

Tra le eccellenze italiane, Cefalù (Palermo) si distingue ancora una volta, mantenendo la Bandiera Verde ottenuta fin dal 2008. Il borgo marinaro siciliano, rinomato per la sua bellezza architettonica e naturale, si conferma un luogo perfetto per le famiglie con bambini, grazie alle sue spiagge sicure, attrezzate e accoglienti.

I numeri delle Bandiere Verdi

Italia: 147 spiagge premiate

147 spiagge premiate Europa: 5 spiagge

5 spiagge Africa: 3 spiagge

3 spiagge Regioni più premiate: Calabria (20 bandiere) Sicilia (18) Sardegna (16)

Regioni con maggiore densità di bandiere verdi: Abruzzo (1 ogni 11,8 km di costa) Emilia-Romagna (1 ogni 13,5 km) Marche (1 ogni 13,8 km)



L’iniziativa rimane completamente indipendente e priva di sponsor commerciali, fondata su valutazioni mediche orientate al benessere dei bambini. Un riconoscimento che conferma l’Italia come una delle destinazioni ideali per il turismo familiare.