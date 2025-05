Nove comuni siciliani chiamati al voto. Urne aperte anche a Montemaggiore Belsito

Oggi, domenica 25 maggio 2025, e domani, lunedì 26 maggio, si tengono le elezioni amministrative in nove comuni siciliani, tutti attualmente commissariati. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con la tornata referendaria.

Comuni siciliani al voto

I comuni interessati sono:

Realmonte (Agrigento)

(Agrigento) Montemaggiore Belsito (Palermo)

(Palermo) Prizzi (Palermo)

(Palermo) Solarino (Siracusa)

(Siracusa) Favignana (Trapani)

(Trapani) Castiglione di Sicilia (Catania)

(Catania) Palagonia (Catania)

(Catania) Raddusa (Catania)

(Catania) Ramacca (Catania)

In totale, sono 55.608 gli elettori chiamati alle urne in questi comuni.

Sistema elettorale

Tra questi, Palagonia è l’unico comune con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e utilizzerà il sistema elettorale proporzionale a doppio turno. Negli altri comuni, con popolazione inferiore, si applicherà il sistema maggioritario.

Queste elezioni rappresentano un importante momento di partecipazione democratica per le comunità locali, permettendo ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e di contribuire al futuro amministrativo dei loro territori.