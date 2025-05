Nel mese di Maggio rivive la storia dell’Automobilismo. Dalla Targa Florio a Indianapolis

Targa Florio, Gp di Montecarlo e 550 miglia di Indianapolis. Nulla di così leggendario per chiama l’Automobilismo e le corse. Due di queste gare restano anche oggi come appuntamenti imperdibili per tutti gli sportivi. La Targa Florio resta solo un lontano ricordo. Anche se rivive come Rally campionato Ciar.

Sarebbe stato possibile un autodromo da noi?

Ecco una breve scheda delle tre gare più leggendarie al Mondo.



Gran Premio di Monaco (Montecarlo)

Prima edizione: 1929

Luogo: Montecarlo, Principato di Monaco

Formula 1: Inserito nel calendario ufficiale dal 1950

Il GP di Monaco è una delle gare più prestigiose e affascinanti del calendario di Formula 1. Si corre sulle strette e tortuose strade del Principato, con curve iconiche come il tornante del Fairmont, il tunnel e la chicane del porto. A causa della sua difficoltà tecnica, è considerato un banco di prova per i piloti: vincere qui significa iscriversi alla leggenda.

Caratteristiche: tracciato cittadino, difficoltà di sorpasso, glamour e tradizione.

Vincitori celebri: Ayrton Senna (6 vittorie), Graham Hill (detto “Mr. Monaco”), Alain Prost.

500 Miglia di Indianapolis – IndyCar

Prima edizione: 1911

Luogo: Indianapolis Motor Speedway, USA

La 500 Miglia di Indianapolis è una delle gare più antiche e famose del mondo, spesso citata come uno dei vertici della “Triple Crown” del motorsport insieme a Monaco e Le Mans. Non essendoci più la Targa Flkorio. Si corre sull’ovale di 2,5 miglia dell’Indianapolis Motor Speedway, e i piloti devono completare 200 giri a velocità medie elevatissime. La gara fa parte del campionato IndyCar.

Caratteristiche: velocità altissime, gara di resistenza e strategia, enorme tradizione americana.

Vincitori celebri: A.J. Foyt, Rick Mears, Helio Castroneves, Emerson Fittipaldi.

Targa Florio – Corsa su strada

Prima edizione: 1906

Luogo: Sicilia, Italia (Montagne delle Madonie)

Ideata da Vincenzo Florio, la Targa Florio è una delle corse su strada più leggendarie e pericolose della storia. Si svolgeva su un percorso montano tortuoso, ricco di curve cieche, dislivelli e paesaggi mozzafiato. Per decenni è stata una prova estrema per auto sport e gran turismo. Dopo il ritiro dal calendario del Mondiale Marche nel 1977, la corsa proseguì in forma di rievocazione storica e rally.

Caratteristiche: corsa stradale su circuito aperto, lunghissimo e tecnico, contesto epico e paesaggistico.

Vincitori celebri: Tazio Nuvolari, Stirling Moss, Nino Vaccarella, Vic Elford.

Queste tre competizioni rappresentano il cuore pulsante delle corse automobilistiche:

Monaco per la tecnica e l’eleganza,

per la tecnica e l’eleganza, Indianapolis per la velocità pura e la resistenza,

per la velocità pura e la resistenza, Targa Florio per il coraggio e il romanticismo del motorsport delle origini.

Insieme formano un trittico leggendario che ogni appassionato riconosce come patrimonio del motorsport mondiale.

(Foto Museo Alfa Romeo)