Parole in musica per Cefalù: un invito a poeti e poetesse a dare voce alla città

Se ami scrivere. Se una città ti ha mai fatto tremare il cuore. Se Cefalù, con le sue pietre antiche, il mare che sussurra e i vicoli che raccontano, ti ha ispirato almeno una volta un pensiero, un’immagine, un’emozione… allora questa è la tua occasione.

L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo ti invita a partecipare a “Parole in musica per Cefalù”, un progetto che vuole trasformare la poesia in canzone, le parole in musica, le emozioni in dono collettivo.

Cosa si chiede?

Un testo poetico dedicato a Cefalù.

Un inno intimo, sentito, scritto con l’inchiostro dell’anima. Può essere una riflessione, un ricordo, un’immagine sospesa, una preghiera o un sogno.

Si chiede soltanto che nel testo sia presente un ritornello – una o due strofe che si possano ripetere – per consentire una facile adattabilità musicale.

Le poesie saranno musicate e trasformate in brani originali, che verranno pubblicati online la mattina del 30 maggio, come apertura simbolica e poetica della manifestazione “Cefalù in festa: tra passato e futuro”.

📬 Invia il tuo testo poetico entro il 28 maggio 2025 all’indirizzo: [email protected]

Un riconoscimento speciale per ogni partecipante

Tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa riceveranno il diploma ufficiale “Voce Poetica di Cefalù”, come segno di gratitudine e testimonianza del loro contributo culturale e creativo.

La consegna degli attestati avverrà durante uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione, il Festival dei Cantautori – Premio Mario Messineo, che si terrà domenica 1 giugno alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale di Cefalù.

“Cefalù in festa: tra passato e futuro” – Il programma della manifestazione

Tre giorni per vivere, ricordare e immaginare insieme. Un viaggio tra arte, musica, poesia e comunità:

📍 Venerdì 30 maggio – ore 18:30

Teatro Comunale di Cefalù

Concerto della Corale “Maria Elisa Di Fatta”

Consegna dei diplomi “Comune della Musica”

Pubblicazione online dei testi musicati di “Parole in musica per Cefalù”

📍 Sabato 31 maggio – ore 17:00

Teatro Comunale di Cefalù

Presentazione del libro “Cefalù: 133 storie di amore per la città”

(con testimonianze e racconti del legame profondo tra persone e territorio)

📍 Domenica 1 giugno – ore 18:30

Teatro Comunale di Cefalù