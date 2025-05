Dai Roberts perde la vita al Jim Clark Rally. Suo fratello Gareth era morto alla Targa Florio nei pressi di Cefalù

Il mondo del rally è stato colpito da una nuova, devastante tragedia. Dai Roberts, copilota gallese di 39 anni, ha perso la vita durante il Jim Clark Rally, in Scozia. L’incidente è avvenuto sulla D41/6 Edrom Mains Road, nei pressi di Duns. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Roberts non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Il pilota, un giovane di 27 anni, è stato trasportato in ospedale con gravi ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

A rendere ancora più straziante questa vicenda è il drammatico precedente familiare. Dai Roberts era il fratello di Gareth “Jaffa” Roberts, anch’egli copilota, scomparso nel 2012 durante la Targa Florio, mentre correva al fianco del compianto Craig Breen. Anche in quell’occasione, un tragico incidente spezzò prematuramente la vita di un talento del rally, lasciando un segno indelebile nella memoria degli appassionati.

Il destino si è mostrato più crudele che mai, colpendo per la seconda volta la stessa famiglia, unita da una passione viscerale per il motorsport e segnata da due lutti profondi, a distanza di tredici anni.

Le autorità scozzesi hanno già avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. “I nostri pensieri sono con la famiglia dell’uomo deceduto”, ha dichiarato il sovrintendente Vincent Fisher. “Le indagini sono in corso per stabilire le cause esatte della tragedia”.

In segno di rispetto, gli organizzatori del Jim Clark Rally – uno degli eventi storici del motorsport britannico – hanno sospeso la manifestazione. Il mondo del rally si stringe ancora una volta attorno a una famiglia duramente provata, che ha pagato un prezzo altissimo a una passione tanto intensa quanto spietata.