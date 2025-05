La Kepha Volley di Cefalù sconfitta a Bagheria. Promosse e retrocesse

SERIE D FEMMINILE – GIRONE A – 25ª GIORNATA

Penultima giornata di campionato: promozioni e retrocessioni ormai quasi definite, ultima giornata sarà solo passerella. Prime tre promosse, ultime due retrocesse.

MEDTRADE VOLLEY PALERMO – VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3-0

(25-22, 25-18, 25-20)

Netta vittoria per la Medtrade che si impone in tre set contro il fanalino di coda. Le palermitane si confermano in crescita, approfittando di una squadra ospite ormai rassegnata alla retrocessione. Parziali mai veramente in discussione, con la Medtrade padrona del campo dall’inizio alla fine.

ASD PRIMULA – PALERMO MONDELLO VOLLEY 3-1

(25-15, 25-16, 23-25, 25-11)

Bella prova della Primula che si prende lo scontro diretto di metà classifica contro il Mondello. Dopo due set dominati, la squadra di casa ha subito la reazione delle ospiti nel terzo, ma ha poi chiuso con autorità nel quarto parziale. Primula sale a 38 punti e consolida il quinto posto, mentre Mondello resta quarta.

G.S. PALLAVOLO 2000 – APD CEGAP 1-3

(24-26, 25-20, 23-25, 22-25)

Match combattuto e ricco di equilibrio. La Pallavolo 2000 lotta, ma il Cegap si dimostra più lucido nei finali di set. I parziali parlano chiaro: pochi punti di distacco, ma sempre a favore delle ospiti che conquistano tre punti fondamentali per chiudere la stagione a centro classifica, fuori dalla zona calda.

POMARALVA – COM.FER. PALERMO 3-0

(25-18, 25-13, 25-9)

Nulla da fare per il Com.Fer, già retrocesso. La Pomaralva fa valere tutta la sua superiorità tecnica e fisica, schiantando le avversarie in meno di un’ora. Con questa vittoria le padroni di casa consolidano il secondo posto.

US VOLLEY BAGHERIA – JINGLE KEPHA 2.0 3-0

(25-19, 25-14, 25-16)

Partita senza storia a Bagheria, con la Kepha che si presenta con tante giovani del vivaio già da diverse giornate. La squadra cefaludese, salva da tempo, ha scelto di dare spazio alle atlete più giovani, accettando qualche sconfitta in più per favorire la crescita futura. Bagheria approfitta e conquista tre punti importanti per restare nella parte sinistra della classifica.

Situazione di Classifica (dopo la 25ª giornata)

Promosse matematicamente :

Mediterranea Serramenti Aragona (1ª, 65 pt)

Pomaralva (2ª, 59 pt)

Capacense (3ª, 57 pt – con una partita in meno)

: (1ª, 65 pt) (2ª, 59 pt) (3ª, 57 pt – con una partita in meno) Retrocesse matematicamente:

Com.Fer. Palermo

Volley Land & Dolce Carollo

Con le prime tre già promosse e le ultime due già retrocesse, l’ultima giornata sarà di fatto una passerella per le protagoniste del girone. Resta da decidere solo l’ordine finale tra Capacense e Pomaralva per il secondo posto.

Nota di Merito: Jingle Kepha 2.0 (Cefalù)

La formazione cefaludese, matematicamente salva da diverse settimane, ha deciso di valorizzare il proprio vivaio, schierando numerose giovanissime nelle ultime partite. Una scelta di prospettiva che guarda al futuro con coraggio e responsabilità. Anche nella sconfitta di Bagheria, si sono viste buone individualità pronte a crescere.

La 26ª giornata si giocherà per l’onore, le statistiche e la passerella finale. Le grandi manovre per la prossima stagione sono già iniziate.

