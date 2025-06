Sfida stellare per chiudere il campionato di Prima Divisione Maschile. La Primula Batte la Kepha di Cefalù

MA È FESTA PROMOZIONE PER ENTRAMBE

Una vera battaglia sportiva di altri tempi, quella andata in scena tra ASD Primula e Progetto IISS “J. del Duca” – Kepha 2.0, le due squadre già matematicamente promosse. In palio c’era il primo posto nel girone, e la sfida non ha deluso le attese. Ma è stata soprattutto una grande festa di Sport: Complimenti alla Primula di Monreale guidata dal Tecnico Michele Di Cristina e complimenti alla Kepha guidata da Enzo Brusca e Mary Catalano. A conclusione della gara festa in campo tra le due squadre protagoniste di una stagione entusiasmante.



Ecco l’elenco dei giocatori della A.S.D. Primula che chiuso al primo posto e imbattuta i Play Off. :

Tusa Matteo (n. 2)

Morana Mirco (n. 6)

Di Giovanni Dario (n. 6)

Filippone Davide Gaetano (n. 7)

Mazzucco Alex (n. 8) – K (probabile capitano)

Matteoli Adriano (n. 11) – L

Minasola Simone (n. 13)

Terzo Giovanni (n. 14)

Corradino Mattia (n. 16)

Ilardo Antonio (n. 19)

Bono Francesco Maria (n. 24)

Mirto Marco (n. 33)

Gargano Sergio (n. 80)

Staff:

Dirigente/Accompagnatore ufficiale: Lanza Francesco

1º Allenatore: Di Cristina Michelangelo

Per la cronaca, alla fine è la Primula Monreale a spuntarla per 3-1 (25-14, 16-25, 25-20, 26-24) dopo una gara combattutissima e ricca di emozioni. La squadra di casa chiude così imbattuta i playoff, con 5 vittorie su 5 e una media set perfetta di 5,00.

Ricordiamo che La ASD Primula Monrale aveva trionfato anche nella Coppa Palermo – Trofeo V. Renda battendo 3-0 proprio la Kepha di Cefalù

Nonostante la sconfitta, anche per il Progetto IISS “J. del Duca” – Kepha 2.0 è festa grande: il secondo posto in classifica (4 vittorie, 1 sconfitta) vale la promozione in 1ª Divisione Maschile.

CLASSIFICA FINALE PLAYOFF 1ª DIVISIONE MASCHILE

1 ASD PRIMULA 15

2 PROGETTO IISS “J. DEL DUCA” – KEPHA 2.0 12

3 ARIET GREEN ENERGY RED MADONIE 6

4 NEW GI.CA. SPORT MONREALE 5

5 LUPI PALLAVOLO PARTINICO 4

6 DON ORIONE E CAPACENSE 0