Avviso per l’assegnazione di borse di studio del Comune di Cefalù per Anno scolastico 2024/2025

Il Comune di Cefalù informa la cittadinanza che, in attuazione del vigente Regolamento comunale, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico, frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’anno scolastico 2024/2025.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, mira a sostenere il diritto allo studio e a valorizzare l’impegno scolastico degli studenti residenti nel territorio comunale, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di natura economica che possono condizionare negativamente il percorso formativo.

Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cefalù, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.



Modalità di presentazione della domanda e documenti da allegare all’istanza

QUI IL BANDO COMPLETO E IL MODULO



L’istanza andrà presentata presso l’Ufficio Segretariato Sociale, il quale fornirà ausilio alla compilazione

delle stesse, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.



Termine di presentazione

Le istanze dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando.



Documentazione da allegare all’istanza:

1) Fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria;

2) Certificato ISEE e DSU 2025;

3) Autocertificazione di presenza di prestazioni erogate dall’INPS (allegato A);

5) certificazione, rilasciata dall’istituzione scolastica competente, attestante la media dei voti riportati nello

scrutinio finale dell’A.S. 2023/2024 o del risultato conseguito nel Diploma di Licenza della Scuola

secondaria di Primo Grado o nell’Esame di stato conclusivo della Scuola secondaria di secondo Grado.

6) Permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario o Carta di Soggiorno;

L’avviso completo, con i requisiti di accesso, le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione, è consultabile presso l’Albo Pretorio online del Comune e nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale www.comune.cefalu.pa.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai recapiti indicati nel bando.