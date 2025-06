A Cefalù oggi non è previsto alcun servizio di raccolta porta a porta

La ditta Multiecoplast comunica che oggi, Lunedì 2 giugno 2025, così come tutti i festivi, non è previsto alcun servizio di raccolta porta a porta, ma sono comunque aperte le postazioni fisse con operatore, con gli orari di apertura domenicali.

Inoltre si avvisa che da Martedì 3 giugno 2025, le postazioni fisse per la raccolta differenziata con operatore osserveranno gli orari estivi:

Via del III Millennio orario continuato dalle 7:00 alle 19:00 dal Lunedì al Sabato e Domenica dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Piazza Colombo orario continuato dalle 7:00 alle 19:00 dal Lunedì al Sabato e la Domenica dalle 7:00 alle 13:00

Ogliastrillo dal Lunedì al Sabato dalle 7:00 alle 13:00.

Centro Comunale di Raccolta (CCR) in C/da Caldura da Lunedì a Sabato: 7:30 – 13:00 /15:00 – 17:30 e domenica 8:00 -12:00.

Si ricorda che è severamente vietato abbandonare sacchetti con rifiuti nelle strade.