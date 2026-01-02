Gratteri: la musica sacra e l’arte della Natività nella Rassegna di Corali nel tempo di Natale

Gratteri si prepara ad accogliere un appuntamento di rara intensità spirituale e culturale.

Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 17.30, nella suggestiva Chiesa di San Michele Arcangelo, l’Archeoclub d’Italia – sede di Gratteri presenta la Seconda Rassegna di Corali nel tempo di Natale, un evento dedicato alla musica sacra e alla valorizzazione della tradizione natalizia attraverso il canto corale e l’arte.

La rassegna si propone come un vero e proprio itinerario dell’anima, in cui il linguaggio universale della musica incontra la forza evocativa delle immagini, offrendo alla comunità un’esperienza che unisce ascolto, contemplazione e memoria condivisa. Il canto corale, nella sua dimensione liturgica e popolare, diventa così strumento privilegiato per rileggere il mistero dell’Incarnazione, custodito e tramandato nei secoli dalla tradizione cristiana.

Ad alternarsi nel corso della serata saranno formazioni corali di riconosciuto valore, espressione di territori e sensibilità diverse, ma unite dalla medesima vocazione al servizio della musica sacra:

il Coro polifonico parrocchiale “Divinae Laudes” di Gratteri, il Corale “Maria Elisa Di Fatta” dell’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo di Cefalù, il Coro “Euterpe” di Lascari e il Coro Voci Bianche della Parrocchia San Michele Arcangelo di Lascari. Voci adulte e voci giovani si intrecceranno in un dialogo armonico che attraversa generazioni, stili e tradizioni.

A impreziosire ulteriormente l’evento, negli intervalli musicali verrà proposta la proiezione di una selezione di immagini iconiche della Natività nell’arte, commentate dai soci dell’Archeoclub di Gratteri. Un percorso visivo e narrativo che guiderà il pubblico tra capolavori e simboli, offrendo chiavi di lettura storiche e spirituali per comprendere come l’evento del Natale abbia ispirato nei secoli artisti, comunità e culture.

La Rassegna di Corali nel tempo di Natale si configura così come un appuntamento culturale aperto a tutta la comunità, capace di coniugare musica, arte e identità locale, e di restituire al tempo natalizio la sua dimensione più autentica: quella dell’incontro, della bellezza condivisa e della memoria viva.

Un’occasione preziosa per lasciarsi guidare, attraverso le note e le immagini, verso il cuore del mistero natalizio, nella cornice raccolta e suggestiva di una delle chiese più significative del territorio madonita.

