Il Lions Club Cefalù organizza oggi pomeriggio una raccolta di occhiali usati

Il Lions Club Cefalù organizza oggi una raccolta di occhiali usati da destinare, dopo opportuna revisione, a persone bisognose anche del Terzo Mondo.

Il Presidente del Lions Club Cefalù, dott. Ciro Cardinale, e alcuni Soci saranno con un banchetto di raccolta in piazza Bellipanni,EGV Center Via Roma, dalle ore 17.30.

“Dona i tuoi occhiali che non usi più. A te non servono ma possono aiutare qualcun altro a vedere”.

Puoi donare i tuoi occhiali tutto l’anno, presso Ottica Vision di Paolo D’Alia, anche nella sede di Campofelice di Roccella. O rivolgiti ad un Socio Lions.

Il Programma Lions di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista è stato adottato quale attività ufficiale di servizio del Lions Clubs International nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni.

La raccolta degli occhiali usati è un’attività di servizio molto semplice con la quale si riesce facilmente a sensibilizzare la popolazione che ha l’occasione di donare e di aiutare gli altri senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva.

Tutti coloro che portano gli occhiali, hanno paia di occhiali che non usano più depositati in cassetti e armadietti nelle loro case ed esitano a buttarli via, perché hanno avuto ed hanno ancora valore per loro.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo che nel corso dell’anno scorso hanno radunato circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo.

Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.

“A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista”

E’ molto gratificante per chi finalmente ha trovato il modo di svuotare i cassetti pieni di occhiali obsoleti. Nel mondo c’è un grandissimo bisogno di occhiali usati. L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive.

Il progetto è sostenuto dal Lions Club International, Distretto 108 Yb, Governatore Mario Palmisciano.

I Lions sono circa 1.400.000 Soci nel Mondo e in 199 Stati. Hanno un seggio all’ONU. Dona la Vista ad un bisognoso.