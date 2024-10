Avviso per riapertura delle iscrizioni al Servizio “Spazio Gioco Comunale” a Cefalù

Lo “Spazio Gioco”, che ha preso avvio in data 23.09.2024, viene finanziato utilizzando le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, assegnate al Comune di Cefalù per l’anno 2024 per il potenziamento del Servizio di Asilo Nido, ed è stato attivato presso i locali del plesso Scuola dell’Infanzia “Loi” – C.da Caldura – orientativamente per n.10 mesi.

Lo Spazio Gioco è pensato come un luogo a misura di bambino dove i piccoli possano iniziare la socializzazione e sperimentare varie forme di gioco individuale e collettivo in assenza dei genitori, ovviamente con l’aiuto di personale specializzato. Il Servizio, accoglie i bambini per 4 ore pomeridiane dalle ore 14:40 e fino alle ore 18:40 – e non è previsto il servizio mensa.

Considerato che per motivazioni personali ed organizzative/logistiche sono pervenute n. 3 rinunce per il servizio Spazio Gioco;

Che è dunque possibile consentire l’ammissione gratuita al servizio predetto, per ulteriori n. 3 bambini;

SI COMUNICA

La riapertura delle iscrizioni al Servizio “Spazio Gioco Comunale”.

Il modulo di iscrizione, allegato al presente avviso, dovrà essere compilato e trasmesso insieme alla

documentazione richiesta, o via PEC all’indirizzo [email protected] o brevi manu all’ufficio protocollo del Comune di Cefalù entro il 18.10.2024.

Si significa che – attesa la natura del servizio, non verranno ammesse istanze riguardanti bambini già inseriti ed accolti in graduatoria valida per l’anno educativo 2024/2025 all’asilo nido Comunale di Via Pietragrossa. Possono però, presentare istanza i nuclei familiari di cui i bambini sono presenti in graduatoria ma non sono stati ammessi a frequentare l’asilo nido comunale.

Si rende noto che la graduatoria di cui alla presente istanza verrà esitata ai sensi dall’art. 10 del vigente

regolamento asilo nido comunale di Cefalù e fino al completamento dei posti disponibili. Si rende noto altresì, che la graduatoria resterà in vigore per tutta la durata dell’anno educativo 2024/2025, pertanto sarà possibile procedere allo scorrimento della stessa per il periodo predetto