Birgi vola sempre più alto: nuova rotta per Verona con Go To Fly

Trapani – Buone notizie per i viaggiatori siciliani e non solo. L’aeroporto di Trapani-Birgi continua a espandere la sua rete di destinazioni, offrendo nuove opportunità di viaggio e contribuendo a rafforzare l’economia turistica del territorio.

Direttamente dal TTG di Rimini, la fiera internazionale del turismo, arriva l’annuncio di una nuova partnership tra Airgest, la società di gestione dell’aeroporto, e la compagnia aerea Go To Fly. A partire dal prossimo 2 dicembre, infatti, sarà possibile volare da Trapani a Verona e viceversa, con due frequenze settimanali, il sabato e il lunedì. La tratta sarà attiva fino a gennaio e riprenderà poi in primavera, per proseguire per tutta l’estate.

Un successo che si rinnova. La compagnia aerea, che già collega Trapani a Forlì con due voli settimanali, ha deciso di investire ulteriormente sull’aeroporto siciliano, offrendo ai passeggeri una nuova interessante opzione. “Siamo molto soddisfatti di questo accordo – ha dichiarato Salvatore Ombra, presidente di Airgest – che dimostra l’attrattività del nostro aeroporto e la volontà delle compagnie aeree di investire su di noi”.

Un ponte tra Sicilia e Veneto. La nuova rotta Trapani-Verona rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera scoprire le bellezze di entrambe le regioni. Dalle spiagge e dai borghi marinari della Sicilia all’arte, alla cultura e al vino del Veneto, i viaggiatori potranno scegliere tra una vasta gamma di itinerari.

Un futuro promettente. “Puntiamo molto sulla Sicilia e i numeri estivi ci confortano su questa scelta” ha dichiarato Paolo Amodeo, responsabile operativo di Go To Fly. Le prospettive per il futuro sono quindi molto positive, e si prevede un ulteriore sviluppo della rete di destinazioni servite dall’aeroporto di Trapani-Birgi.

Paolo Taormina