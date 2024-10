Il sindaco di Cefalù chiede chiarimenti sui lavori della galleria della nuova ferrovia. Così comunica in una nota indirizzata a Toto Costruzioni, Italferrr e Rfi, “Premesso che in data odierna si è avuta notizia della comparsa di alcuni fenomeni di lesione superficiale in alcune murature del complesso dei c.d. Palazzi Argi di via Labiso in Cefalù e che i cittadini residenti nelle abitazioni hanno inoltre segnalato di avvertire in modo distinto delle vibrazioni e rumorosità;

Appreso che attualmente la TBM che sta eseguendo le lavorazioni di scavo per la realizzazione della galleria del doppio binario sta operando al di sotto del summenzionato complesso;

Appreso, per le vie brevi, che i Vostri tecnici hanno già effettuato dei sopralluoghi a seguito delle segnalazioni ricevute e che è attivo il monitoraggio dell’area;

con la presente si chiede di voler informare l’Amministrazione comunale di Cefalù circa la natura e le cause del fenomeno in atto e lo stato delle criticità rilevate dandone notizia con tempestività allo scrivente.

In attesa di cortese e pronto riscontro, si porgono cordiali saluti”.

Cefalù, 23-10-2024

Il Sindaco

Prof. Daniele Salvatore Tumminello