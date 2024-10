Eccellenza Sicilia: Sfida impegnativa per il Lascari Cefalù. Ecco tutti gli incontri.

Domenica 27 ottobre (un solo anticipo sabato) si torna in campo per il campionato di Eccellenza Sicilia. Una giornata che promette grandi emozioni e che vedrà affrontarsi alcune delle squadre più in forma del momento. Occhi puntati in particolare sulla sfida tra Athletic Club Palermo e Lascari Cefalù, una gara che si preannuncia da big match. Occasione per far punti per la Supergiovane Castelbuono che riceve il Marsala che ha solo 4 punti in Classifica.

La Classifica è estremamente corta e avvincente, con ben 7 squadre racchiuse in soli 4 punti. La capolista Athletic Club Palermo (14 punti) dovrà vedersela con il Lascari Cefalù (4 punti), una squadra che, nonostante la classifica, ha un potenziale in grado di mettere in difficoltà chiunque.

Classifica attuale:

Athletic Club Palermo (14)

San Giorgio Piana (14)

Don Carlo Misilmeri (12)

C. di Gela (10)

Castellammare (10)

Unitas Sciacca (10)

San Vito Lo Capo (9)

Parmonval (9)

Partinicaudace (8)

Acc. Trapani (7)

Supergiovane Castelbuono (7)

Folgore Castelvetrano (6)

Marsala (4)

Casteldaccia (4)

Lascari-Cefalù (4)

Oratorio S. Ciro e Giorgio (4)



Tutti gli incontri di domenica

Sabato, ore 14.30 Parmonval – Castellammare Calcio 94

Domenica ore 14.30 Accademia Trapani – Città Di Gela

Athletic Club Palermo – Lascari – Cefalù

Città Di San Vito Lo Capo – Oratorio S. Ciro E Giorgio

Folgore Calcio Castelvetrano – Unitas Sciacca Calcio

ore 15.00 Don Carlo Misilmeri – Partinicaudace

San Giorgio Piana – Casteldaccia

Supergiovane Castelbuono – Marsala 1912



La gara tra Athletic Club Palermo e Lascari Cefalù sarà sicuramente uno degli incontri più attesi della giornata. I padroni di casa, forti del primo posto in classifica, cercheranno di consolidare la loro posizione, mentre gli ospiti proveranno a dare una svolta al loro campionato.