Seconda giornata della DR1Basket con le squadre di Cefalù in trasferta.

Nell’anticipo di domani,

Ribera Knights Basketball – BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 26/10/24 – 20:00

PAL. COMUNALE – Via Berlinguer RIBERA (AG)

1° Arbitro MINEO VINCENZO di TRAPANI (TP)

2° Arbitro FANARA ALESSANDRO di TRAPANI (TP)

A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLONA – POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 26/10/24 – 18:30

PALALBERTI – Via Napoli C.da Zigari BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)



PATTI BASKET GREEN BASKET 99 26/10/24 – 18:30

PALASPORT – Via Case Nuove Russo 5/a PATTI (ME)



A.S.D. PANORMUS C.F.G. – ASD Zannella Basket 27/10/24 – 18:00

PALAMANGANO – Via Ugo Perricone Engel, 14 PALERMO (PA)

1° Arbitro NIGRO DANIELE di PALERMO (PA)

2° Arbitro FILINGERI MARCO di PALERMO (PA)



Classifica squadre

Aggiornata al 25/10/24



1 ASD Zannella Basket 2

2 GREEN BASKET 99 2

3 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 2

4 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 2

5 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLONA 0

6 Multimedica Basket Erice 0

7 Ribera Knights Basketball 0

8 PATTI BASKET 0