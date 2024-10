Un successo le serata teatrali del gruppo Triscele di Cefalù. ll Gruppo Teatrale “Triscele” del Centro di Cultura “Polis Kephaloidion” ha avuto l’onore di andare in scena il 25 e 26 ottobre 2024 nella splendida cornice del Teatro Cicero di Cefalù, presentando la commedia dialettale siciliana “Casa Nova… Vita Nova”, scritta da Vinicio Gioli e Mario De Mayo. Lo spettacolo, con traduzione, riadattamento e regia di Marco Falletta, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cefalù.

L’iniziativa, ideata dal regista Marco Falletta e sostenuta dall’amministrazione comunale, ha avuto un grande successo di pubblico, grazie alla decisione di proporre la medesima rappresentazione in due distinte serate. La risposta entusiasta degli spettatori ha dimostrato l’apprezzamento per le performance coinvolgenti degli attori, le scenografie curate e i costumi ben realizzati, elementi che testimoniano l’efficace lavoro di squadra dell’associazione, tra le più attive e dinamiche della città.

Le serate hanno visto la partecipazione del Sindaco Tumminello, del Vicesindaco Lapunzina e dell’Assessore Tania Culotta, i quali hanno potuto apprezzare le esilaranti performance artistiche che hanno intrattenuto anche tutto il pubblico, rimasto affascinato fino alla conclusione di entrambi gli spettacoli. Al termine delle serate, il Presidente Massimo Portera ha espresso l’auspicio che il Teatro Cicero possa continuare a essere un punto di riferimento per le associazioni locali, fungendo da spazio aperto alla comunità e promuovendo iniziative artistiche e culturali.

Il Presidente Portera ha inoltre sottolineato l’impegno del Centro di Cultura “Polis Kephaloidion” nel mantenere vivo lo spirito di aggregazione e ha invitato il pubblico a non perdere il prossimo appuntamento del gruppo teatrale Triscele, che presenterà “L’invisibile che c’è” nelle serate del 29 e 30 novembre.