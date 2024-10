Festival del Cinema di Cefalù 2024: programma, orari e appuntamenti da non perdere

Il Festival del Cinema di Cefalù 2024 torna con una programmazione ricca di appuntamenti, proiezioni e premiazioni che celebrano il meglio del cinema internazionale e promuovono tematiche di grande rilevanza culturale e sociale. Dall’1 al 3 novembre, la splendida Cefalù ospiterà registi, attori, produttori e appassionati provenienti da tutto il mondo, in un evento imperdibile per gli amanti della settima arte. Scopri gli orari e tutti gli appuntamenti del Festival del Cinema di Cefalù 2024.

Programma del Festival del Cinema di Cefalù 2024

1 Novembre – Premio Mediterraneo Cultura: Cinema, Scuola, Accademia e Università

Orario: 20:00

Location: Hotel Sea Palace, Cefalù

La serata inaugurale dell’1 novembre sarà dedicata alla collaborazione tra il mondo del cinema e le istituzioni scolastiche e accademiche. Durante questa serata, verrà consegnato il Premio Mediterraneo Cultura, che celebra le opere cinematografiche realizzate da scuole e università su temi sociali ed educativi. Tra i premiati della serata figurano:

Scuola “G. Vega” di Caltanissetta

Istituto Comprensivo “De Roberto” di Zafferana Etnea

ITET di Milazzo

Istituto Comprensivo “Pinerolo” di Cercenasco (TO)

Accademia Centro Studi Egeria

Accademia del Cinema Renoir di Roma

La serata sarà arricchita dagli interventi di registi, dirigenti scolastici e rappresentanti delle istituzioni, che racconteranno al pubblico il valore e le sfide educative delle loro opere.

2 Novembre – Serata di Premiazioni e Temi Sociali

Orario: 20:00

Location: Hotel Sea Palace, Cefalù

Il 2 novembre sarà dedicato ai cortometraggi che affrontano temi sociali e ambientali. In questa serata verranno assegnati alcuni dei premi più attesi:

Premio Pippo Fatta – Premio Amicizia , per il miglior film dedicato al tema della disabilità.

, per il miglior film dedicato al tema della disabilità. Premio Mediterraneo Ambiente , assegnato alla Capitaneria di Porto di Palermo per il suo impegno nella tutela ambientale.

, assegnato alla Capitaneria di Porto di Palermo per il suo impegno nella tutela ambientale. Premi speciali per la regista Giulia Galati e il regista cefaludese Gabriele Serio per i loro contributi artistici e sociali.

Gli ospiti presenti avranno l’opportunità di partecipare a momenti di riflessione e approfondimento sui temi presentati nei cortometraggi, arricchendo la serata con spunti di grande valore umano e culturale.

1-3 Novembre – Mostra Cinematografica al Cinema Astro

Orario Proiezioni:

Mattina: 10:00 – 13:00

10:00 – 13:00 Pomeriggio: 15:30 – 18:00

Location: Cinema Astro, Cefalù

Dal 1° al 3 novembre, il Cinema Astro di Cefalù ospiterà una mostra cinematografica con la proiezione di 50 film selezionati. Le opere in concorso esplorano una vasta gamma di tematiche, tra cui ambiente, inclusione, innovazione tecnologica, relazioni familiari e molto altro. Il programma di proiezioni mattutine e pomeridiane consente agli spettatori di immergersi completamente nella varietà e nella profondità delle storie raccontate.

Offerta Speciale per i Lettori di Cefalunews

In occasione del Festival del Cinema di Cefalù 2024, i lettori di Cefalunews possono usufruire di un abbonamento speciale al costo di soli 10 euro per accedere a tutte le proiezioni in programma. Per attivare l’abbonamento, è sufficiente inviare le proprie generalità all’indirizzo email [email protected]; riceverete tutte le istruzioni per completare la procedura.

Partecipa al Festival del Cinema di Cefalù 2024

Il Festival del Cinema di Cefalù è un appuntamento unico per esplorare le nuove frontiere del cinema e riflettere sulle tematiche più attuali della società. Con proiezioni, incontri e premi, il Festival celebra il cinema come strumento di dialogo e crescita culturale. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza cinematografica completa e arricchente nella splendida cornice di Cefalù.