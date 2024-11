Oggi inizia il Festival del Cinema di Cefalù: proiezioni e premiazioni al Cinema Astro e al Sea Palace Hotel

Parte oggi, alle ore 10:00, l’attesissimo Festival del Cinema di Cefalù. Il Cinema Astro ospiterà la prima giornata di proiezioni con i 14 cortometraggi in gara, offrendo al pubblico un programma intenso e variegato che celebra il talento e la creatività del cinema internazionale.

Programma della Giornata – Cinema Astro, Cefalù

La giornata di oggi sarà suddivisa in due sessioni di proiezioni:

Mattina : dalle 10:00 alle 13:00 verranno proiettati i primi sette cortometraggi in concorso, offrendo uno sguardo su tematiche sociali e culturali di grande attualità.

Pomeriggio: dalle 15:30 alle 18:00, il pubblico potrà assistere ad altri sette cortometraggi in gara, continuando un percorso di scoperta attraverso le storie, le emozioni e i messaggi che ogni film porta con sé.

Questa selezione di opere rappresenta un’ampia varietà di temi e generi, con l’obiettivo di coinvolgere gli spettatori e di offrire una panoramica completa sulle nuove voci del cinema contemporaneo.

Appuntamento Serale – Premiazioni al Sea Palace Hotel

La giornata prosegue con un evento serale di grande rilievo. Alle ore 20:00, il Sea Palace Hotel ospiterà la prima serata di premiazioni, dedicata al mondo della scuola, dell’accademia e dell’università. Durante la cerimonia verranno consegnati i Premi Mediterraneo Cultura alle istituzioni scolastiche e accademiche che si sono distinte per il loro contributo cinematografico su temi culturali ed educativi.

Le scuole, le accademie e le università premiate rappresentano una parte fondamentale del Festival del Cinema di Cefalù, che da sempre valorizza il ruolo formativo del cinema e la sua capacità di trasmettere valori e conoscenze. Questo evento di premiazione sarà un momento di celebrazione per tutti coloro che hanno contribuito a promuovere il cinema come strumento educativo e culturale.

Non Perdere l’inizio del Festival del Cinema di Cefalù

Il Festival del Cinema di Cefalù 2024 promette un’esperienza coinvolgente e arricchente, che unisce proiezioni di qualità e momenti di riconoscimento per chi utilizza il cinema come mezzo di espressione e riflessione. Non perdetevi l’inizio di questo evento straordinario, che porta sul grande schermo storie indimenticabili e premia l’impegno di scuole e accademie nella diffusione della cultura cinematografica.

Per i lettori di Cefalunews è disponibile un abbonamento speciale di 10 euro per assistere a tutte le proiezioni dei giorni del festival. È possibile richiedere l’abbonamento direttamente al botteghino del Cinema Astro.