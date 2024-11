La Diocesi di Cefalù celebra la Giornata dei Poveri

Domenica 10 novembre 2024 si celebra la Giornata Diocesana dei Poveri. Per prepararci all’VIII Giornata Mondiale dei Poveri, che ricorrerà il 17 novembre prossimo. Tema di quest’anno, in comunione con il Messaggio di Papa Francesco per l’VIII Giornata Mondiale dei Poveri, sarà “La preghiera del Povero sale fino a Dio”.

In questa giornata il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, alle 10.00 presiederà la Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia San Francesco di Cefalù e dopo condividerà, nella gioia fraterna il pranzo con gli ‘ospiti’ della Casa d’Accoglienza Maria Santissima di Gibilmanna.

Scrive Papa Francesco

La preghiera del povero sale fino a Dio (cfr Sir 21,5). Nell’anno dedicato alla preghiera, in vista del Giubileo Ordinario 2025, questa espressione della sapienza biblica è quanto mai appropriata per prepararci all’VIII Giornata Mondiale dei Poveri, che ricorrerà il 17 novembre prossimo. La speranza cristiana abbraccia anche la certezza che la nostra preghiera giunge fino al cospetto di Dio; ma non qualsiasi preghiera: la preghiera del povero! Riflettiamo su questa Parola e “leggiamola” sui volti e nelle storie dei poveri che incontriamo nelle nostre giornate, perché la preghiera diventi via di comunione con loro e di condivisione della loro sofferenza.