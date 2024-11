Nuovi spazi di comunità per i ragazzi di “Regina Elena” e “Carlo Acutis”

Oggi, Martedì 5 novembre, segna una importante tappa per le Comunità Alloggio “Regina Elena” e “Carlo Acutis” di Cefalù con l’inaugurazione di nuovi spazi comuni progettati per creare un ambiente familiare in cui i minori possano sentirsi protetti, accolti e stimolati.

Due anni fa, la Comunità Alloggio “Regina Elena” ha fatto ritorno nella sua storica sede di via Mandralisca a Cefalù, un luogo che simboleggia il passato, il presente e il futuro di questa struttura per minori, fondata nel 1635 dal Vescovo Ottavio Branciforte. Nel corso degli anni, moltissimi bambini, ragazzi e giovani hanno trovato ospitalità qui, grazie anche all’impegno degli operatori e dei numerosi volontari che continuano a sostenere la comunità.

Nell’aprile 2023, la famiglia si è ampliata con l’apertura della Comunità Alloggio dedicata al Beato Carlo Acutis. Quella di domani rappresenta dunque una nuova data importante nel cammino delle due Comunità.

I nuovi ambienti sono pensati per favorire la vita comunitaria e offrono opportunità significative per tutti i ragazzi, includendo una sala studio, una sala TV, un’area fitness, una lavanderia e stireria, una zona relax e un’aula giochi per i più piccoli. L’obiettivo è costruire un ambiente familiare che accompagni ciascun ospite in un percorso personalizzato, vivendo il presente con la certezza di un futuro sereno, in un contesto di relazioni affettive, educative e di promozione sociale importanti.

L’inaugurazione dei nuovi spazi delle due Comunità avverrà questa sera martedì 5 novembre 2024 alle 18 in via Mandralisca, 76 alla presenza del Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, dott.ssa Nuccia Albano, e della Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Palermo, dott.ssa Claudia Caramanna.