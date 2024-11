Il tecnico Vigneri lascia la Polisportiva Lascari Cefalù. Si riporta di seguito un comunicato di Mr. Vigneri:

“Dopo un sano, leale e sereno confronto con la società, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dalla guida tecnica della Polisportiva Lascari&Cefalù. È una decisione che mi costerna, ma talvolta fare un passo indietro è doveroso.

Auguro al LascariCefalú i migliori successi, con sincero affetto e gratitudine. Sono stati tre mesi intensi ed emozionanti.

Giuseppe Vigneri.”



La società, nell’accettare le dimissioni ringrazia Mr. Vigneri per l’impegno, la dedizione ed il lavoro svolto e formula allo stesso i migliori auguri per il proprio futuro professionale e personale.

La Dirigenza comunica di essere già al lavoro per individuare il profilo giusto cui affidare la squadra nel presente, complesso, momento.

Era il 30 Maggio quando è arrivata l’ufficialità:sarà Giuseppe Vigneri l’allenatore della polisportiva Lascari- Cefalù per la stagione sportiva 2024-2025.



Vigneri, infatti, si è dedicato per molti anni a settori giovanili importanti.

Ha esordito con il Cei nel quale è cresciuto. Successivamente nelle giovanissimi nazionali dell’Agrakas; a seguire l’ Under 19 Frog Milano, l’ under 17 Favara Academy (con la quale ha raggiunto i play off) e la Fortitudo.

Nel 2022 traghetta per la prima volta nelle categorie superiori lasciando l’Empedoclina da prima in classifica.

La successiva stagione fa doppio salto di categoria con il Marineo in Eccellenza terminando la stagione a metà classifica con una squadra che inizialmente sembrava destinata a sicura retrocessione.

Adesso le Dimissioni.